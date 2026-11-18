Tiêm kích Su-34 của Nga tập kích Ukraine ở tiền tuyến; Nga công bố tâm điểm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin;... là các tin tức thế giới đáng chú ý ngày 18/11/2026.

Tiêm kích Su-34 của Nga tập kích cầu và cứ điểm của Ukraine ở tiền tuyến

Theo kênh truyền hình Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/11 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai tiêm kích Su-34 để tấn công các mục tiêu Ukraine ở tiền tuyến. Thời gian và địa điểm cụ thể của chiến dịch không được tiết lộ.

"Máy bay Su-34 được điều động để hỗ trợ Nhóm tác chiến Dnipro. Đòn tấn công chính xác bằng các loại bom dẫn đường được trang bị mô-đun hiệu chỉnh đã phá hủy một số cây cầu, cứ điểm tạm thời, kho đạn và trung tâm điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Ukraine", phía Nga cho biết.

Sau khi thực hiện chiến dịch không kích, các phi công cho chiến đấu cơ Su-34 quay đầu và trở về sân bay an toàn. Công tác trinh sát xác nhận đợt ném bom đã thành công khi toàn bộ mục tiêu được chỉ định đều bị phá hủy.

Ông Trump ủng hộ cựu CEO Nvidia

Theo báo Washington Post, Tổng thống Trump ngày 16/11 đã lên tiếng ủng hộ việc ông Jensen Huang trở lại làm CEO Nvidia bất chấp những bê bối ngoại tình vừa qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và cựu CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: NYT

"Tôi nghĩ Jensen đã rút ra được một bài học lớn. Nhiều người đang đề nghị Jensen quay trở lại, họ cho rằng ông ấy nên trở lại. Tôi nghĩ đó không phải là ý tưởng tồi", ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ thông tin Ngoại trưởng Marco Rubio từng báo cáo với ông rằng nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang, người có quan hệ tình cảm với ông Huang, là gián điệp.

Khi được hỏi về việc Bộ Tài chính Mỹ yêu cầu Nvidia làm rõ liệu tập đoàn này có "lách luật" để bán chip cho Trung Quốc hay không, ông Trump trả lời: "Jesen có hai vấn đề chính: chuyện gia đình và mong muốn tiếp tục bán chip. Tất nhiên là chúng tôi đã cấm ông ấy bán những dòng chip tiên tiến, nhưng việc bán được những loại chip khác là điều tốt".

Nga công bố tâm điểm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin

Cuộc gặp ba bên đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ là trọng tâm chuyến thăm thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc của ông Putin trong hai ngày 18 - 19/11.

(Từ trái qua phải) Tổng thống Mỹ Trump, Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Anadolu

Hãng tin tức Anadolu dẫn lời trợ lý Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại Yuri Ushakov cho biết như vậy hôm 16/11. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow, ông Ushakov thông báo Tổng thống Putin sẽ tới Trung Quốc tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

“Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên theo hình thức như vậy. Cuộc gặp được tổ chức dựa trên sự hiểu biết chung và mối quan hệ đồng minh giữa ba nước từ Thế chiến II, với trọng tâm là sự hợp tác của các nước chúng ta trong quá trình thành lập Liên Hợp Quốc. Tầm quan trọng và ý nghĩa biểu tượng của cuộc gặp này khó có thể đánh giá quá cao”, ông Ushakov nhấn mạnh.

Theo ông, cuộc gặp dự kiến diễn ra tại dinh thự chính thức của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Công tác chuẩn bị đang được tiến hành nhằm xác định chương trình nghị sự.

Điện Kremlin hy vọng các cuộc thảo luận sẽ dẫn tới một thông cáo chung. Nội dung văn kiện này đang được đàm phán thông qua quá trình mà ông Ushakov mô tả là “những nỗ lực ngoại giao hết sức khó khăn”. Theo quan chức Nga, nếu các nhà lãnh đạo không đạt được thỏa thuận về một văn kiện chung, mỗi bên sẽ tự đưa ra đánh giá riêng về cuộc gặp.