Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý thay thế người đàm phán cho Ukraine; Nga tiếp tục hợp tác kinh tế với Tehran; Iran tiếp tục bắn hạ UAV Mỹ và cảnh báo tấn công cáp internet ngầm là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 21/10.

Ông Trump gợi ý thay người đàm phán cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: Shutterstock

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/10 tuyên bố đã đến lúc một người khác thay ông Zelensky đại diện Ukraine tham gia đàm phán. Đáp trả tuyên bố của ông Zelensky rằng Mỹ đang đứng về phía sai của lịch sử, ông Trump cho rằng lãnh đạo Ukraine không giúp cải thiện tình hình, không muốn chấm dứt xung đột khiến nhiều người thiệt mạng dù Mỹ đã viện trợ rất nhiều.

Khi được hỏi về cuộc gặp ba bên với Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Trump nói sẵn sàng cân nhắc tham gia để thảo luận về vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân hóa. Ông khẳng định sẽ làm bất cứ điều gì có thể để chấm dứt xung đột ở Ukraine, bất kể có sự tham dự của ai hay không, đồng thời nhận xét Nga đã hành xử khá ổn trong vấn đề này.

Nga tiếp tục hợp tác kinh tế với Tehran, muốn hỗ trợ Mỹ - Iran đối thoại

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: WANA

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 19/10 tại Tehran khẳng định khủng hoảng Trung Đông xuất phát từ hành động gây hấn vô cớ của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Ông hoan nghênh nỗ lực ngoại giao của Tehran, tuyên bố Nga sẵn sàng hỗ trợ tìm giải pháp hòa bình và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục vận tải biển tại Vịnh Ba Tư cùng eo biển Hormuz.

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga sẽ không dừng thực hiện các thỏa thuận kinh tế, đầu tư với Iran và các chuyên gia Nga đang dần trở lại nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Nga đã ngăn chặn nỗ lực biện minh hành động gây hấn tại Liên Hợp Quốc, cung cấp viện trợ nhân đạo và kỳ vọng Tổng thống Pezeshkian dự thượng đỉnh GECF tại Moscow vào cuối tháng 10.

Iran bắn hạ thêm UAV MQ-9 của Mỹ, cảnh báo tấn công cáp internet ngầm ở Hormuz

UAV MQ-9 của quân đội Mỹ. Ảnh: WANA

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 20/10 tuyên bố bắn hạ thành công một UAV MQ-9 trị giá ít nhất 30 triệu USD của Mỹ gần eo biển Hormuz bằng hệ thống phòng không thế hệ mới. Đây là chiếc MQ-9 thứ 54 mà Mỹ mất tại Trung Đông. Sự việc không chỉ làm giảm khả năng trinh sát liên tục của Washington mà còn buộc Mỹ phải điều chỉnh chiến thuật và tăng cường biện pháp bảo vệ.

Theo các tin tức từ IRGC, phát ngôn viên Hossein Mohebi cảnh báo 7 tuyến cáp internet ngầm tại eo biển Hormuz có thể trở thành mục tiêu nếu xung đột tái diễn. Iran khẳng định phản ứng sẽ quyết liệt hơn, khiến Mỹ gặp khó khăn nghiêm trọng. Ông Mohebi cũng cho biết hoạt động sản xuất tên lửa, UAV vẫn duy trì và Iran chưa sử dụng hết kho vũ khí của mình.

Pháp mở rộng lệnh giới nghiêm ban đêm sau các cuộc biểu tình bạo lực

Biểu tình bạo lực ở Pháp hồi cuối tuần trước. Ảnh: EPA

Giới chức Pháp mở rộng lệnh giới nghiêm ban đêm ngoài Paris sang Nice, Lyon và một số khu vực thuộc tỉnh Gironde sau các cuộc biểu tình bạo lực. Tại Paris, lệnh giới nghiêm kéo dài từ 22h đến 6h sáng hôm sau áp dụng cho toàn bộ người dân, đi kèm lệnh cấm biểu tình. Biện pháp này do Thủ tướng Sébastien Lecornu yêu cầu triển khai sau tình trạng bất ổn.

Lệnh giới nghiêm cũng áp dụng tại trung tâm Lyon và Nice đối với trẻ vị thành niên để bảo vệ người dân. Tỉnh Gironde áp đặt giới nghiêm đến ngày 26/10 do hậu quả cướp phá nghiêm trọng hôm 17/10. Trước đó, 4 địa phương miền Bắc cũng đã áp dụng lệnh này. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết khoảng 550.000 người đã biểu tình trên toàn quốc và 400 người bị bắt.