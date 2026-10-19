Biểu tình chuyển thành đụng độ bạo lực ở Pháp, hơn 1.000 người bị bắt

Biểu tình chuyển thành bạo lực, hơn 1.000 người bị bắt. Video: BBC

Bạo lực bùng phát trên khắp nước Pháp hôm 17/10 trong đợt biểu tình của khoảng 550.000 người phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và chất lượng giáo dục. Chính phủ Pháp cho biết ít nhất 1.200 người đã bị bắt giữ. Đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình kéo dài đến tối tại Paris, khiến 60 nhân viên thực thi pháp luật bị thương, trong đó có 2 người bất tỉnh.

Tình trạng phóng hỏa, cướp phá và phá hoại diễn ra tại nhiều thành phố. Tại Paris, một số nhóm đốt xe cộ, đập phá cửa hàng và thiêu rụi nhà hàng xung quanh quảng trường Place de la République. Văn phòng du lịch của thành phố ở Lyon bị thiêu rụi, trong khi tòa thị chính Limoges bị cháy lớn khiến một phần mái nhà sụp đổ do người biểu tình cản trở lực lượng cứu hỏa.

Tổng thống Ukraine muốn gặp lãnh đạo Mỹ - Nga ở Hội nghị thượng đỉnh G20

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/10 bày tỏ kỳ vọng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ hoặc một nước châu Âu, dù Washington và Moscow chưa xác nhận. Ông cũng thông báo Nga vừa tiến hành đợt không kích quy mô lớn nhắm vào hơn 15 cơ sở sản xuất và truyền tải điện trọng yếu trên khắp Ukraine.

Ông Zelensky xác nhận quân đội Ukraine gặp hạn chế tín hiệu khiến không thể dùng UAV chống trả đợt tập kích của Nga. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio làm rõ Ukraine hiện chưa được tiếp cận Starshield - hệ thống liên lạc vệ tinh quân sự do Mỹ sở hữu, khác với sản phẩm thương mại Starlink. Ông Rubio cho biết hai bên đang thảo luận về cách Ukraine muốn sử dụng hệ thống này.

Cháy lớn tại căn cứ quân sự Canada: Xác nhận có thương vong, bệnh viện quá tải

Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại căn cứ quân sự Wainwright ở Canada. Ảnh: CBC

Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty ngày 17/10 xác nhận sự cố nghiêm trọng gây cháy lớn tại căn cứ quân sự Wainwright ở Alberta khiến nhiều người thương vong. Ngọn lửa bùng phát lúc 16h tại khu huấn luyện rồi lan ra ngoài hàng rào do gió mạnh. Các cơ quan chức năng đang phối hợp ứng phó khẩn cấp nhưng chưa đưa ra lệnh sơ tán dân cư xung quanh.

Theo các tin tức, vụ cháy khiến hàng loạt xe cứu thương phải di chuyển và gây áp lực lớn lên Bệnh viện Royal Alexandra ở Edmonton. Bác sĩ Warren Thirsk gọi đây là thảm họa hiếm gặp khiến hệ thống y tế quá tải. Được biết, Wainwright là một trong những cơ sở bận rộn nhất Canada, nơi đặt các trung tâm huấn luyện quân sự chính của đất nước.