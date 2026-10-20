Tổng thống Nga đề xuất hội đàm ba bên với Mỹ và Trung Quốc; Pháp đối mặt tình trạng bạo loạn nghiêm trọng; Thủ tướng Israel khẳng định Mỹ là mục tiêu thực sự của Iran là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 20/10.

Nga đề xuất hội đàm ba bên với Mỹ và Trung Quốc

Ảnh của Tổng thống Nga, Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc được in hình lên các món đồ lưu niệm. Ảnh: EPA

Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất tổ chức cuộc gặp 3 bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị APEC tại Thâm Quyến vào tháng 11 nhằm thảo luận về xung đột Ukraine. Ông Putin đưa ra đề xuất trong cuộc điện đàm ngày 9/10 với ông Trump và coi đây như hội nghị Yalta thứ hai để phân chia các vùng ảnh hưởng.

Điện Kremlin xác nhận các bên đang thảo luận nhưng chưa có thông tin rõ ràng về chương trình nghị sự hay khả năng diễn ra. Quan chức Mỹ cho biết ông Trump chưa đồng ý nhưng có thể cân nhắc do mong muốn kết thúc xung đột. Về phía Trung Quốc, nước này cho biết qua các kênh ngoại giao rằng sẽ không phản đối ý tưởng trên nếu ông Trump đồng ý tham gia.

Tổng thống Macron nói tình trạng bạo loạn ở Pháp là 'đặc biệt nghiêm trọng'

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: NYT

Tổng thống Emmanuel Macron ngày 18/10 lên tiếng về bạo loạn nghiêm trọng khắp nước Pháp do các nhóm cực đoan cánh tả gây ra. Ông yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện mọi biện pháp bảo vệ công trình, cấm tụ tập đông người và hối thúc các đảng phái lên án bạo lực, giữ bình tĩnh hướng tới bầu cử 2027. Thủ tướng Sébastien Lecornu dự kiến sớm họp với các tổ chức này.

Đợt biểu tình ngày 17/10 thu hút 550.000 - 800.000 người phản đối chi phí sinh hoạt tăng và cắt giảm chi tiêu công. Dù đa số tuần hành ôn hòa, bạo loạn vẫn nổ ra khiến khoảng 1.800 người bị bắt toàn quốc, riêng Paris là 855 người. Cùng ngày 18/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định làn sóng nhập cư là nguyên nhân tàn phá nước Pháp và kêu gọi đóng cửa biên giới.

Israel khẳng định Mỹ là mục tiêu thực sự của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 18/10 tuyên bố trên kênh Fox rằng mục tiêu thực sự của Iran là Mỹ chứ không chỉ dừng lại ở Israel và Trung Đông. Ông cảnh báo Tehran đang phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và vũ khí hạt nhân nhằm đe dọa các thành phố Mỹ. Đồng thời, ông công bố học thuyết an ninh quốc gia mới, chuyển trọng tâm sang chủ động ngăn chặn mối đe dọa từ sớm.

Theo các tin tức từ Israel, loại bỏ nguy cơ từ Iran là ưu tiên hàng đầu của ông Netanyahu nếu tái đắc cử vào ngày 27/10. Cùng ngày 18/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng bài trên Truth Social thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn dành cho ông Netanyahu, gọi ông là thủ tướng chiến binh vĩ đại. Đáp lại, Thủ tướng Netanyahu khẳng định hai nước sẽ cùng hoàn thành sứ mệnh.

Hungary đi ngược quan điểm EU về thỏa thuận dầu diesel Mỹ - Nga

Thủ tướng Hungary Peter Magyar. Ảnh: NurPhoto

Trong khi EU chỉ trích thỏa thuận dầu diesel giữa Mỹ và Nga, Hungary đã bày tỏ đánh giá cao. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nới lỏng hạn chế xuất khẩu dầu diesel của Nga để hạ giá nhiên liệu. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni gọi đây là canh bạc rủi ro, còn Ngoại trưởng Lithuania Kestutis Budrys nhận định thỏa thuận không giúp ích cho giá dầu hay sự đoàn kết.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar tuyên bố thỏa thuận có ý nghĩa quan trọng với nước này. Hungary đang được Mỹ miễn trừ trừng phạt dầu mỏ Nga hàng năm đến tháng 11, do cựu Thủ tướng Viktor Orban thỏa thuận với ông Trump. Là quốc gia không giáp biển, Hungary phụ thuộc lớn vào nguồn cung Nga khi nhập tới 90% lượng dầu thô từ Moscow trong năm 2025.