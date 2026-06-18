Thụy Sĩ xác nhận thời gian và địa điểm Mỹ - Iran ký thỏa thuận

Ngày 16/6, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ xác nhận Mỹ và Iran sẽ ký biên bản ghi nhớ chấm dứt xung đột vào ngày 19/6 tại Burgenstock. Địa điểm này do các nước trung gian đề xuất và Thụy Sĩ đóng vai trò hỗ trợ các điều kiện ngoại giao, thực tiễn cần thiết.

Mỹ và Iran sẽ ký kết một bản ghi nhớ vào ngày 19/6. Ảnh: WANA

Hiện chi tiết bản ghi nhớ chưa được tiết lộ. Dự kiến, phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu và phía Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance đại diện sẽ tham dự lễ ký kết. Thỏa thuận này cũng yêu cầu các lực lượng Israel phải rút quân khỏi Lebanon.

Nga lên tiếng về khả năng ông Putin gặp ông Zelensky tại Mỹ

Trợ lý Điện Kremlin cho biết ông Putin và ông Trump không thảo luận về cuộc gặp với ông Zelensky tại Mỹ, đồng thời Moscow chưa nhận được đề xuất nào. Trước đó, ông Zelensky tuyên bố đã bàn với ông Trump về việc tổ chức đàm phán tại Mỹ nhằm ép Nga.

Tổng thống Ukraine, Mỹ và Nga. Ảnh: EPA/EFE

Liên quan đến tin tức đối thoại, Tổng thống Ukraine nói từng đề xuất gặp ông Putin tại G7 ở Pháp nhưng bất thành. Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định ông Putin chưa nhận lời mời tới G7 và nêu rõ ông Zelensky luôn có thể đến Moscow nếu muốn đàm phán.

Tàu chiến Nga bắn cảnh cáo du thuyền Anh ở eo biển Manche

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu chiến Admiral Grigorovich đã bắn cảnh cáo bằng súng trường vào du thuyền Anh "Bright Future" ở eo biển Manche. Phía Nga khẳng định du thuyền di chuyển nguy hiểm và phớt lờ mọi tín hiệu liên lạc, cảnh báo trước đó.

Tàu Admiral Grigorovich. Ảnh: PA

Sau loạt bắn, du thuyền lập tức đổi hướng; phía Anh hiện đang điều tra sự việc trong bối cảnh tàu chiến Nga vốn bị Hải quân Hoàng gia theo dõi. Vụ việc diễn ra chỉ hai ngày sau khi Anh tổ chức đột kích bắt giữ một tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng tối Nga.

Ông Trump nói thỏa thuận với Iran chưa phải là 'cuối cùng'

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận vừa đạt được với Iran chưa phải là "cuối cùng", cảnh báo Washington có thể nối lại chiến dịch không kích nếu Tehran không tuân thủ các điều khoản.

Cũng theo Tổng thống Mỹ, nước này sẽ không tham gia vào quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD dành cho Iran theo khuôn khổ bản ghi nhớ vừa đạt được giữa hai bên và Washington cũng không yêu cầu các quốc gia Vùng Vịnh đóng góp vào quỹ này.

Cùng ngày 17/6, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã bày tỏ hoan ngênh thỏa thuận Mỹ - Iran, nhấn mạnh việc mở lại eo biển Hormuz là "bước tiến quan trọng đối với an ninh và thương mại quốc tế".