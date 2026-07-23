Xung đột Mỹ-Iran leo thang, nguy cơ vượt tầm kiểm soát

Xung đột Mỹ - Iran leo thang nghiêm trọng khi hai bên liên tục mở rộng danh sách mục tiêu. Mỹ không kích các tuyến giao thông, hạ tầng cảng và nhà máy khử mặn tại Iran. Đáp lại, Iran tập kích các vị trí của Mỹ tại Syria, Iraq và 7 quốc gia khu vực, gây thiệt hại nặng nề cho Kuwait và Jordan.

Iran đã mở rộng danh sách mục tiêu tấn công trả đũa tại các nước Trung Đông. Ảnh: WANA

Giới phân tích cảnh báo tình hình đang dần vượt tầm kiểm soát do thỏa thuận đàm phán bị phá vỡ. Xung đột có rủi ro kéo các nước vùng Vịnh và Israel vào cuộc chiến. Ngoài ra, Iran có thể hợp tác với lực lượng Houthi ở Yemen để can thiệp hàng hải ở Biển Đỏ, gây áp lực lên kinh tế thế giới.

Theo các tin tức mới nhất, triển vọng thắng lợi của Mỹ còn xa vời nếu không mở chiến dịch bộ binh. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét tấn công đảo Kharg nhưng e ngại đưa quân trực tiếp. Giới chuyên gia đánh giá một chiến dịch trên bộ lúc này là cực kỳ mạo hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tổng thống Zelensky cách chức Tổng tư lệnh quân đội Ukraine

Ông Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Militarnyi

Rạng sáng 22/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố cách chức Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi và bổ nhiệm ông Mykhailo Drapatyi thay thế. Dù miễn nhiệm, ông Zelensky vẫn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ông Syrskyi vì những đóng góp lớn trong cuộc phản công tại Kharkiv và chiến dịch tại Kursk.

Tân Tổng tư lệnh Drapatyi (43 tuổi) được đánh giá là một trong những chỉ huy uy tín nhất, nhận được sự tôn trọng lớn từ người dân và binh sĩ. Quyết định thay thế nhân sự cấp cao này diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov bị miễn nhiệm do những bất đồng không thể hòa giải với ông Syrskyi.

Ông Trump ủng hộ Chủ tịch FIFA làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trở thành Tổng thư ký LHQ tiếp theo thay thế ông Antonio Guterres hết nhiệm kỳ cuối năm nay. Ông Trump tin tưởng ông Infantino có uy tín toàn cầu và năng lực đặc biệt trong việc kết nối các quốc gia thông qua thể thao.

Ông Infantino có quan hệ thân thiết với ông Trump trong kỳ World Cup 2026 và từng trao giải hòa bình FIFA cho ông. Để đảm nhận chức vụ từ ngày 1/1/2027, ông Infantino cần được Hội đồng Bảo an đề xuất và Đại hội đồng LHQ thông qua, cạnh tranh cùng các ứng viên như Michelle Bachelet hay Rafael Grossi.