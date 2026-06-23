Mỹ và Iran thiết lập đường dây nóng tại Eo biển Hormuz

Vòng đàm phán Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ đã kết thúc tích cực bất chấp sự cố đình trệ trước đó do lời đe dọa từ Tổng thống Trump. Hai bên nhất trí lập đường dây liên lạc nhằm tránh hiểu nhầm và bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz trong 60 ngày.

Hai quốc gia cũng thống nhất thành lập một ủy ban cấp cao để giám sát tiến trình hòa giải, đồng thời thành lập một nhóm giảm xung đột có sự tham gia của Lebanon do Qatar và Pakistan làm trung gian nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự tại đây.

Đón nhận các tin tức lạc quan trên, Ngoại trưởng Iran xác nhận lệnh trừng phạt dầu mỏ của nước này đã được dỡ bỏ và một số tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài đã được giải ngân, giúp Tehran khởi động kế hoạch tái thiết quy mô lớn.

Đàm phán Mỹ - Iran đình trệ sau cảnh báo của ông Trump

Đàm phán Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ tạm gián đoạn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa kiểm soát eo biển Hormuz và nối lại không kích. Trưởng đoàn Iran Qalibaf lập tức phản bác, khẳng định áp lực của Mỹ vô tác dụng và quân đội Iran sẵn sàng đáp trả.

Phái đoàn Iran tham gia đàm phán tại Thụy Sĩ. Ảnh: WANA

Dù bị gián đoạn vì tuyên bố của ông Trump, tiến trình này chưa đổ vỡ khi hai bên vẫn nỗ lực đối thoại xuyên đêm. Vòng đàm phán hiện không tập trung vào thỏa thuận cơ bản mà thảo luận về cơ chế thực thi và xử lý các vi phạm trước đây.

Vụ nổ lớn rung chuyển trung tâm khí đốt Qatar

Tối 21/6, một vụ nổ và hỏa hoạn lớn do sự cố kỹ thuật đã xảy ra tại cơ sở khí đốt Barzan thuộc khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar. Lực lượng cứu hộ lập tức được triển khai để kiểm soát đám cháy, ghi nhận có một số người bị thương.

Nổ lớn ở trung tâm xử lý khí đốt của Qatar. Ảnh: Telegram/PressTV

Nhà chức trách khẳng định không có rò rỉ nguy hiểm và an toàn công cộng vẫn đảm bảo. Ras Laffan là trung tâm xử lý khí đốt then chốt toàn cầu, nơi đây từng bị Tehran tập kích để trả đũa việc Israel tấn công mỏ khí South Pars của Iran.

Trung Quốc lần đầu phô diễn tên lửa siêu thanh DF-17

Truyền thông Trung Quốc vừa công bố video thử tên lửa đạn đạo tầm trung DF-17. Chuyên gia nhận định cuộc phóng thử cho thấy lực lượng tên lửa nước này đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Tên lửa DF-17 khai hỏa. Ảnh: CCTV-13

DF-17 ra mắt năm 2019, dài 11m, nặng 15 tấn và mang được đầu đạn thường hoặc hạt nhân. Theo tình báo Mỹ, tên lửa đạt vận tốc tối thiểu Mach 5, tầm bắn tới 2.500km và được vận chuyển bằng xe tải quân sự chuyên dụng có vận tốc 70 km/h.