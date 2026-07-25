Ông Trump đề xuất áp thuế mới lên hàng chục quốc gia

Bắt đầu từ 0h01 ngày 24/7, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đợt thuế quan mới từ 10-12,5% thay thế mức thuế 10% hết hạn. Quyết định dựa trên Mục 301 Đạo luật Thương mại 1974, ảnh hưởng tới 60 đối tác thương mại từ Châu Âu, Trung Quốc đến Ấn Độ, chiếm 99,4% lượng hàng hóa Mỹ nhập khẩu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: New York Times

Động thái này diễn ra sau cuộc điều tra về tình trạng lao động cưỡng bức ở các quốc gia xuất khẩu. Dù không khiến giá cả tăng ngay lập tức nhưng có thể ảnh hưởng trong tương lai. Nhờ vượt qua các thách thức pháp lý trước đây, thuế quan theo Điều 301 được xem là lựa chọn bền vững hơn và có thể duy trì vô thời hạn.

Mỹ hiện tiếp tục tiến hành các cuộc điều tra khác về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất toàn cầu nhằm tìm cách gia tăng thuế nhập khẩu. Trước đó, Nhà Trắng cũng đã công bố mức thuế 50% đối với một số mặt hàng từ Canada, dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng tới theo Đạo luật Smoot-Hawley.

Mỹ mở đợt không kích mới, ông Trump muốn dùng tài sản Iran bồi hoàn tổn thất

Các tòa nhà ở thủ đô Tehran của Iran bị phá hủy trong các cuộc không kích của Mỹ. Ảnh: NurPhoto

Ngày 23/7, CENTCOM thông báo tiến hành đợt tấn công đêm thứ 13 liên tiếp nhằm giảm đe dọa từ IRGC đối với hàng hải thương mại, gây ra nhiều tiếng nổ tại thành phố Ahvaz (Iran). Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc phát động cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng thấy vào Iran.

Theo các tin tức cập nhật, lãnh đạo Nhà Trắng cũng tuyên bố Mỹ dự định dùng tài sản đóng băng của Iran để bồi hoàn cho các thiệt hại do Iran hoặc Houthi gây ra đối với tàu thuyền và hàng hóa. Ông Trump khẳng định đây là điều công bằng và hợp lý, trong khi phía Tehran hiện chưa đưa ra bình luận chính thức nào về phát biểu này.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chối chức Phó Thủ tướng

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: X/@FedorovMykhailo

Ngày 23/7, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đã từ chối đề nghị làm Phó Thủ tướng phụ trách đổi mới quân sự từ Tổng thống Zelensky. Ông khẳng định bản thân chỉ chấp nhận quay lại vị trí Bộ trưởng Quốc phòng vì đây là một trong số ít chức vụ có thể trực tiếp định hình cục diện chiến sự.

Ông Fedorov nhấn mạnh chỉ có vị trí cũ mới đủ thẩm quyền để xóa bỏ tham nhũng mua sắm, hoàn tất cải tổ quân đội và tạo sức ép lên đối thủ. Trong khi đó, các nhà hoạt động Ukraine vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình trên toàn quốc để gây áp lực yêu cầu Tổng thống Zelensky phục chức cho ông.