Người biểu tình Ukraine gia tăng sức ép lên Tổng thống Zelensky

Ông Mykhailo Fedorov. Ảnh: Kyiv Independent/ Nhóm của Mykhailo Fedorov

Các nhà hoạt động Ukraine tuyên bố biểu tình vô thời hạn cho đến khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov được phục chức. Dù Tổng thống Zelensky đã nhượng bộ cách chức Tổng tư lệnh Syrskyi và đề nghị ông Fedorov làm Phó Thủ tướng phụ trách phát triển công nghệ, nỗ lực xoa dịu dư luận này vẫn chưa mang lại kết quả.

Ông Fedorov từ chối vị trí mới vì muốn tiếp tục làm Bộ trưởng Quốc phòng để cải tổ quân đội. Tuy nhiên, ghế này đã do ông Yevhenii Khmara đảm nhận. Làn sóng phản đối tiếp tục dâng cao với kế hoạch biểu tình tối 24/7 tại Kiev, đẩy Tổng thống Zelensky vào thế tiến thoái lưỡng nan về mặt uy tín.

Mỹ tiếp tục không kích Iran, tàu chở dầu phát nổ ở eo biển Hormuz

Một tàu chở dầu di chuyển gần eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Tối 22/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tiếp tục không kích các mục tiêu quân sự tại Iran nhằm làm suy giảm năng lực đe dọa hàng hải của nước này ở eo biển Hormuz. Thống đốc tỉnh Bushehr xác nhận một vụ nổ đã xảy ra tại thành phố cảng sau đòn tấn công từ phía Mỹ và lực lượng cứu hộ đã được điều động.

Theo tin mới ghi nhận, IRGC thông tin một tàu chở dầu bốc cháy do đi vào khu vực rải thủy lôi ở eo biển Hormuz. Tình hình căng thẳng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa phá hủy cơ sở hạ tầng nếu Iran tấn công tàu thuyền, trong khi Ngoại trưởng Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ, ăn miếng trả miếng.

Tổng thống Ukraine ra chỉ thị nóng cho tân Tổng tư lệnh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Ngày 22/7, Tổng thống Zelensky yêu cầu tân Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi và bộ máy chỉ huy mới nhanh chóng cải tổ quân đội nhưng không được làm suy giảm áp lực lên Nga. Ông nhấn mạnh việc duy trì các đòn tập kích tầm xa, tầm trung và củng cố vị trí tiền tuyến trong giai đoạn chuyển tiếp này.

Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ cuộc điện đàm với đại diện Mỹ để thúc đẩy tiến trình ngoại giao hướng tới chấm dứt xung đột. Đồng thời, ông nhận lời mời tới Mỹ dự lễ tang cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Văn phòng Tổng thống đang lên kế hoạch cho chuyến đi, bao gồm cuộc gặp với ông Trump.

Quân Nga cố xâm nhập biên giới Ukraine ở Kharkiv, EU áp thêm trừng phạt Moscow

Cơ quan Biên phòng nhà nước Ukraine cho biết: “Sau khi hứng chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc tấn công những tuần gần đây, quân Nga đang thay đổi chiến thuật, cố gắng đột phá tại các điểm mới dọc theo chiến tuyến. Cụ thể, các nhóm bộ binh nhỏ của Nga đang cố gắng xâm nhập gần khu định cư Artilne ở vùng Kharkiv, gần biên giới Ukraine”

Cũng trong ngày 23/7, các thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí áp đặt gói trừng phạt mới với Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine sau nhiều tuần đàm phán. Gói trừng phạt thứ 21 này đã bị trì hoãn do nhiều quốc gia thành viên phản đối các điều khoản khác nhau được đề xuất. Một số nước thành viên EU thậm chí bày tỏ lo ngại một số biện pháp hạn chế có thể gây hại cho nền kinh tế của khối nhiều hơn cho nền kinh tế Nga - Theo báo Deutsche Welle