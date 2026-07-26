Ông Trump nói về phương án chấm dứt xung đột Iran, căng thẳng Biển Đỏ

Ngày 24/7, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có hai phương án kết thúc xung đột Iran là tiếp tục gia tăng sức ép quân sự hoặc đạt thỏa thuận ngoại giao. Ông Trump khẳng định hai bên vẫn duy trì đàm phán và Tehran đang nghiêm túc hơn, đồng thời nhấn mạnh Mỹ không vội vàng mà cần làm mọi thứ chuẩn xác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Ông Trump cho biết đại diện Mỹ đàm phán gồm Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và nhiều quan chức khác. Tổng thống Mỹ cũng nhận định Nga và Trung Quốc không hỗ trợ hay bán vũ khí cho Iran, bởi Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin đã cam kết điều này.

Ở một diễn biến khác, căng thẳng Biển Đỏ leo thang khi Ảrập Xêút không kích cơ sở của nhóm Houthi tại Yemen để đáp trả cuộc tấn công tàu thuyền trước đó. Giới quan sát nhận định động thái này không chỉ mở thêm mặt trận mới mà còn đe dọa làm tê liệt tuyến vận tải biển quan trọng Bab el-Mandeb.

Tổng thống Ukraine sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình tại Mỹ

Ngày 24/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tới Mỹ để ký thỏa thuận hòa bình với Nga tại Nhà Trắng hoặc dinh thự Mar-a-Lago. Ông Zelensky quả quyết Ukraine chưa từ bỏ mục tiêu chiến thắng, nhưng ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sinh mạng nhân dân thông qua một nền hòa bình công bằng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Phản ứng trước động thái này, Điện Kremlin tỏ ra thận trọng. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết Nga tiếp tục chờ đợi các đề xuất cụ thể từ Tổng thống Mỹ Trump, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt để đạt các mục tiêu cho đến khi có lộ trình hòa đàm mới từ Washington.

Ukraine mong Mỹ sớm gửi tên lửa, Nga tiếp tục tập kích cảng

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhen Khmara khẳng định nước này rất cần tên lửa phòng không PAC-3 và PAC-2 GEM-T để đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga, bảo vệ người dân và nền công nghiệp quốc phòng. Ông cũng cho biết đã thảo luận với Mỹ về việc sản xuất chung và nội địa hóa tên lửa Patriot.

Bệ phóng tên lửa Patriot PAC-3. Ảnh: Bộ Quốc phòng Thụy Điển/Militarnyi

Theo các tin tức từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đã dùng UAV cảm tử tập kích hàng loạt cảng của Ukraine như Mykolaiv, Odesa và Izmail trong đêm 24/7 nhằm phá hủy hạ tầng và tàu chở hàng quân sự. Phía Ukraine hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ việc trên.