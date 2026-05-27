Iran tiếp tục phớt lờ "hạn chót" của Tổng thống Trump Iran được cho đang liên tục phớt lờ những "hạn chót" mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra, phản ánh sự căng thẳng không ngừng trong quan hệ giữa hai nước. Các động thái của Tehran thường đi ngược lại mong muốn của Washington, từ chương trình hạt nhân đến các hoạt động quân sự trong khu vực. Điều này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề lên Iran nhằm gây áp lực buộc nước Cộng hòa Hồi giáo phải thay đổi chính sách. Tuy nhiên, Iran vẫn kiên quyết giữ vững lập trường, thậm chí còn có những hành động đáp trả mạnh mẽ, làm gia tăng nguy cơ xung đột. Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Shutterstock/Pool

Iran công bố video nhắm bắn tiêm kích F-35 của Mỹ Trong một diễn biến đáng chú ý, Iran đã công bố một đoạn video cho thấy hệ thống phòng không của nước này nhắm bắn vào tiêm kích tàng hình F-35 tối tân của Mỹ. Động thái này được xem là một thông điệp mạnh mẽ từ Tehran, khẳng định khả năng phòng thủ và sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào từ bên ngoài. Việc nhắm mục tiêu vào F-35, một trong những máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới, cho thấy sự tự tin của Iran vào công nghệ phòng không của mình.

Mỹ lên kế hoạch giảm mạnh đóng góp quân sự cho NATO Chính quyền Mỹ đã thông báo kế hoạch cắt giảm đáng kể đóng góp quân sự cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một động thái có thể gây ra những lo ngại sâu sắc trong liên minh. Kế hoạch này phản ánh mong muốn của Washington về việc các nước thành viên khác của NATO phải gánh vác nhiều hơn chi phí quốc phòng. Chiến đấu cơ F-35. Ảnh: DPA Việc giảm đóng góp của Mỹ, vốn là trụ cột chính của NATO, có thể buộc các nước châu Âu phải tăng cường chi tiêu quốc phòng và hợp tác chặt chẽ hơn để bù đắp khoảng trống. Tuy nhiên, điều này cũng có nguy cơ làm suy yếu sự gắn kết và khả năng phòng thủ chung của liên minh trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay.