Lũ quét kinh hoàng ở biên giới Nepal - Trung Quốc: Thương vong tăng, nguyên nhân hé lộ

Các đường dây điện thoại và một chiếc xe bị cuốn trôi trong trận lũ quét dữ dội tại huyện Rasuwa, Nepal ngày 26/8. Video: CNN

Trận lũ quét bất ngờ ở biên giới Nepal - Trung Quốc làm hơn 300 người chết và hàng trăm người mất tích. Cảnh sát Nepal ghi nhận 41 người nhập viện, đồng thời triển khai gần 1.700 nhân sự tìm kiếm 384 du khách mất tích và sơ tán người mắc kẹt bằng đường hàng không. Tại Tây Tạng (Trung Quốc), sạt lở đất làm 3 người chết và 265 người mất tích tại cửa khẩu Cát Long.

Lãnh đạo Trung Quốc gồm Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường đã chỉ đạo tập trung lực lượng cứu hộ, ứng phó nguy cơ thiên tai thứ cấp và phối hợp quốc tế. Nhận được thông tin thảm họa, nhiều lãnh đạo thế giới và tổ chức quốc tế như EU, Ấn Độ, Canada, Anh và Liên Hợp Quốc đã gửi lời chia buồn và cam kết hỗ trợ nhân đạo cho cả Nepal và Trung Quốc.

Về nguyên nhân thiên tai, các nhà khoa học quốc tế nhận định thảm họa bắt nguồn từ một khối băng khổng lồ bị tách rời và đổ xuống thung lũng. Giả thuyết cho rằng vụ sạt lở đá xảy ra đồng thời với việc khối băng bị vỡ, tạo ra hỗn hợp băng đá di chuyển tốc độ cao, cuốn theo lớp trầm tích ngậm nước mùa gió mùa và tạo nên bức tường nước khổng lồ đổ xuống.

Ông Trump bình luận về chuyến thăm Nga của Giám đốc CIA, muốn 'dạy Canada một bài học'

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Giám đốc CIA John Ratcliffe tới Nga chỉ là chuyến đi "bán thông lệ", phủ nhận các đồn đoán của truyền thông về nguy cơ quân sự từ Nga hay sức ép liên quan đến Iran. Ông Trump nhấn mạnh Mỹ chỉ muốn thấy xung đột Ukraine kết thúc và nhận định cả Moscow lẫn Kiev đều sẵn sàng hướng tới một thỏa thuận chấm dứt giao tranh.

Liên quan đến quan hệ song phương với Canada, Tổng thống Trump tuyên bố đã đến lúc "dạy cho Canada bài học" khi đàm phán thương mại giữa hai bên không đạt kết quả. Tuyên bố này đưa ra sau khi ông Trump áp thuế 50% lên 20 tỷ USD hàng hóa Canada, khiến phía Ottawa đáp trả bằng biện pháp áp thuế tương tự đối với 20 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Mỹ nói lãnh đạo tối cao Iran bị thương nặng, Tehran ngăn IAEA thăm cơ sở hạt nhân

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei bị thương rất nặng ở phần bên trái cơ thể do không kích của Mỹ và Israel nhưng chưa thiệt mạng. Việc ông Mojtaba vắng bóng trước công chúng từ tháng 3 dấy lên nhiều nghi vấn. Bên cạnh đó, ông Trump tuyên bố mở cửa thành công eo biển Hormuz với 10 triệu thùng dầu lưu thông an toàn.

Phản ứng trước tuyên bố từ phía Mỹ, IRGC khẳng định không mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ không chấp nhận điều kiện của Tehran. Cùng ngày, Iran tuyên bố cấm thanh tra IAEA tới các cơ sở hạt nhân bị hư hại do Mỹ tấn công. Tehran chỉ trích IAEA thiếu khách quan và cho rằng cơ quan này phải làm rõ lập trường an ninh trước khi lập quy trình thanh tra mới.

Moscow và Damascus thảo luận về hai căn cứ quân sự chiến lược của Nga ở Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa điện đàm với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa để bàn về quan hệ song phương và tương lai các căn cứ quân sự. Ông Putin khẳng định ủng hộ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Syria và lên án các cuộc tấn công từ Israel. Hai nhà lãnh đạo thống nhất tăng cường đối thoại chính trị, hợp tác thương mại cùng nhiều lĩnh vực khác.

Theo tin tức chính thức, điểm nhấn cuộc đàm phán là việc tái cơ cấu căn cứ Khmeimim và Tartous theo thỏa thuận ký ngày 9/8. Theo đó, các cơ sở dân sự được chuyển giao cho Damascus, còn cơ sở quân sự Nga đổi thành trung tâm huấn luyện chung trong vòng 3 tháng, giúp Moscow tiếp tục duy trì ảnh hưởng chiến lược sau khi chính quyền cũ sụp đổ.