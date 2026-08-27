Mỹ tạm dừng tiếp nhận hồ sơ xin visa nhập cư

Mỹ tạm dừng mọi hồ sơ xin thị thực nhập cư. Ảnh: Rozalaws.

Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng xử lý tất cả hồ sơ xin thị thực nhập cư. Quyết định triển khai từ đầu tháng 8 tại mọi đại sứ quán và lãnh sự quán nhằm đào tạo chuyên sâu cho viên chức lãnh sự, siết chặt quy định đối với các đương đơn có nguy cơ trở thành gánh nặng cho hệ thống phúc lợi xã hội.

Các cuộc hẹn phỏng vấn đã bị hủy và sẽ thông báo lại sau. Đây là một phần trong chuỗi chiến lược siết chặt nhập cư của ông Trump, bao gồm kiểm tra mạng xã hội và thu thêm phí. Tuần này, Mỹ cũng công bố kế hoạch phối hợp với Bộ An ninh Nội địa thu hồi visa của khoảng 200.000 người xin tị nạn vốn nhập cảnh ban đầu bằng mục đích du lịch, công tác.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng nói Ukraine 'đang dần thua' trước Nga

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: X/@FedorovMykhailo

Ngày 25/8, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov tuyên bố Kiev "đang dần thua" trước Nga do thiếu tầm nhìn chiến thắng, bị kìm hãm bởi sự bảo thủ và tham nhũng. Ông nhận định Kiev chỉ còn vài tháng để lật ngược tình thế nhờ đẩy mạnh tấn công hậu cần Nga bằng UAV, đồng thời kêu gọi tự phát triển tên lửa đánh chặn giá rẻ và tổ chức bầu cử.

Phản ứng trước phát ngôn này, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông Fedorov luôn đánh giá tích cực về cuộc xung đột khi còn tại nhiệm và từ tháng 7 đến nay chỉ có vị thế cá nhân ông thay đổi. Trước đó, ông Fedorov được công chúng yêu mến nhờ nhiều cải cách quân sự, khiến việc Tổng thống Zelensky cách chức ông vào giữa tháng 7 gây bất ngờ.

Thêm trực thăng Black Hawk của Lục quân Mỹ gặp nạn

Hiện trường rơi trực thăng Black Hawk của Lục quân Mỹ ở Colorado ngày 25/8. Video: RT

Một trực thăng Black Hawk thuộc Trung đoàn Hàng không tác chiến đặc biệt số 160 của Lục quân Mỹ đã rơi trong khi huấn luyện ở bang Colorado ngày 25/8. May mắn cả 4 thành viên phi hành đoàn đều thoát nạn an toàn, không có hỏa hoạn hay rò rỉ nhiên liệu. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc mà Lục quân Mỹ mô tả là sự cố hàng không này.

Theo các tin tức vừa được ghi nhận, sự cố diễn ra trong bối cảnh tai nạn trực thăng quân sự Mỹ gia tăng. Năm 2025, vụ va chạm giữa Black Hawk và máy bay thương mại làm 67 người chết. Ngoài ra, trực thăng tấn công AH-64 Apache của Lục quân Mỹ cũng gặp tai nạn nghiêm trọng với tần suất cao kỷ lục trong năm tài khóa 2026 do lỗi kỹ thuật dai dẳng.

Các cơ sở tình báo Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD do tấn công từ Iran

Tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Ảnh: WANA

Hãng tin NBC News dẫn các nguồn tin cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran đã gây thiệt hại chưa từng có cho hạ tầng tình báo của Mỹ tại Trung Đông. Nhiều tòa nhà, thiết bị của CIA và các cơ quan tình báo Mỹ bị tàn phá nặng nề. Chi phí sửa chữa dự báo lên tới hàng tỷ USD, đánh dấu tổn thất nghiêm trọng nhất trong lịch sử ngành tình báo Mỹ.

Căng thẳng leo thang từ tháng 2 khi Mỹ và Israel không kích Iran, khiến Tehran đáp trả nhắm vào tài sản Mỹ. Dù hai bên ký biên bản ghi nhớ (MOU) vào tháng 6 dưới sự trung gian của Pakistan để chấm dứt xung đột, đàm phán sau đó đã đổ vỡ do bất đồng về các điều khoản và quyền đi lại qua eo biển Hormuz. Giao tranh tiếp diễn khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hạ tầng bị tàn phá.