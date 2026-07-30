Theo hãng tin TASS, Tổng thống Mỹ Trump ngày 29/7 cho biết ông đã kêu gọi người đồng cấp Ukraine Zelensky nhanh chóng kết thúc xung đột với Nga trong cuộc gặp mới đây ở Nhà Trắng.

"Việc chấm dứt xung đột là ưu tiên hàng đầu của tôi và tôi đã nói trực tiếp điều này với Tổng thống Zelensky. Tôi có quan hệ tốt đẹp với cả Tổng thống Nga Putin lẫn giới lãnh đạo Ukraine. Vì lẽ đó, hãy chấm dứt cuộc xung đột", ông Trump nói.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky khẳng định Washington và Kiev đã nhất trí cần khôi phục tiến trình ngoại giao để kết thúc xung đột càng sớm càng tốt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trong chuyến thăm Washington, Tổng thống Zelensky cũng gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb để thảo luận việc cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot và các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine còn làm việc với đại diện tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin, nhà sản xuất hệ thống Patriot cùng nhiều loại vũ khí như ATACMS, HIMARS và tiêm kích F-16.

"Các cuộc trao đổi này tập trung vào các giải pháp cụ thể nhằm thu hẹp khoảng trống phòng không của Ukraine", ông Zelensky cho hay.

Nga kiểm soát thêm 2 khu định cư ở tiền tuyến

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/7 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát làng Novaya Sich ở Sumy và làng Svetloye ở Donetsk.

"Trong quá trình giành quyền kiểm soát Novaya Sich, Nhóm tác chiến phương Bắc đã khiến đối thủ tổn thất 200 binh sĩ và nhiều phương tiện quân sự. Tại mặt trận Donetsk, Nhóm tác chiến Trung tâm đã đầy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi Svetloye, đồng thời khiến đối thủ mất 340 binh sĩ trong quá trình này", phía Nga cho biết.

Theo giới quan sát, việc kiểm soát Svetloye sẽ tạo đà cho quân đội Nga kiểm soát khu dân cư Vodyanskoye lân cận. "Trên thực tế, Vodyanskoye hiện đã trở thành vùng xám và nhiều khả năng sẽ là mục tiêu tiếp theo được kiểm soát", một chuyên gia quân sự nói với TASS.