Iran tuyên bố ngừng tấn công Mỹ, tàu chở dầu phát nổ ở Hormuz

Một tàu chở dầu phát nổ ở eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia ngày 26/7 tuyên bố Tehran sẽ ngừng các cuộc tấn công trả đũa nếu Mỹ không nối lại chiến dịch không kích, đồng thời cảnh báo xung đột sẽ lan rộng nếu Mỹ tiếp tục hành động cùng Israel. Về phía Mỹ, Đại sứ Mike Waltz cho biết ông Trump tạm ngừng không kích để tạo không gian đàm phán.

Theo các tin tức từ truyền thông, một tàu chở dầu vừa phát nổ tại eo biển Hormuz do va trúng thủy lôi sau khi đi lệch hành lang hàng hải quy định và không phối hợp với Iran. Sang ngày 28/7, các bên dự kiến tiếp tục theo dõi tình hình để đánh giá khả năng duy trì việc tạm dừng không kích. Hiện chưa rõ thiệt hại và thương vong từ vụ nổ tàu.

Nga bình luận về đề xuất ngừng bắn, cảnh báo Ukraine mất lãnh thổ

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ngày 26/7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết còn quá sớm để thảo luận về đề xuất ngừng bắn trên không do Ukraine và Mỹ thảo luận. Ông nhấn mạnh Nga vẫn duy trì kênh đối thoại với Mỹ, nhưng phản ứng với bất kỳ đề xuất mới nào sẽ phụ thuộc vào mức độ tương thích với lợi ích của Moscow.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky đã thảo luận về triển vọng đàm phán với đặc phái viên Mỹ và dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 28/7. Cùng ngày 26/7, Tổng thống Putin cảnh báo Ukraine sớm muộn sẽ mất các vùng lãnh thổ phía tây vốn từng thuộc về Ba Lan, Hungary và Romania cho các nước này.

Vụ xả súng tại Mỹ gây 7 người thương vong

Một cảnh sát có vũ trang tại hiện trường vụ việc. Ảnh: LiveNOW from FOX

Tối 26/7 (giờ Mỹ), một vụ xả súng đã xảy ra tại thành phố Seattle khiến 2 người thiệt mạng ngay tại hiện trường và 5 người bị thương. Tuyên bố từ Cơ quan cứu hỏa thành phố cho biết hầu hết các nạn nhân bị thương đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để điều trị sau sự cố nghiêm trọng này.

Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy 7-8 phát đạn rồi chứng kiến nhiều người hoảng loạn chạy tán loạn. Sau đó cùng ngày, Thị trưởng Seattle Katie Wilson tiết lộ lực lượng an ninh đã bắt giữ 2 nghi phạm. Các cơ quan chức năng địa phương hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ông Putin nói lệnh trừng phạt Nga của phương Tây đạt quy mô kỷ lục

Ngày 27/7, Tổng thống Vladimir Putin cho biết các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã đạt "kỷ lục" cả về quy mô và sự kém hiệu quả.

“Phương Tây đã đẩy cỗ máy bài Nga lên tốc độ cao nhất, lập nên những kỷ lục thế giới. Điều này đúng ở hai khía cạnh, số lượng các lệnh trừng phạt được áp đặt và sự vô ích của chính những biện pháp đó,” ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng cáo buộc các nước phương Tây đang tìm cách làm tê liệt nền kinh tế, suy yếu tiềm năng khoa học và năng lực công nghiệp của nước này.