Tổng thống Putin tự tin chiến thắng, cảnh báo mở rộng vùng đệm ở Ukraine

Tổng thống Putin thị sát tiền tuyến và khẳng định Nga sẽ làm mọi điều để bảo vệ dân thường lẫn hạ tầng trọng yếu. Ông đánh giá cao việc quân đội giành kiểm soát khu Konstantinovka tại Donetsk và hoàn thành giải phóng vùng Luhansk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo nhiều nguồn tin tức, ông Putin cảnh báo Nga sẽ mở rộng vùng đệm nếu Kiev tiếp tục tấn công dân thường. Ông cũng yêu cầu quân đội phân tích mức độ tham gia của các nước NATO vào xung đột nhằm đưa ra các quyết định lớn trong tương lai.

Nga phản bác cáo buộc Đức về vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc

Ngày 3/7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc Đức truy tố công dân Ukraine Sergei Kuznetsov vì phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc là bằng chứng cho thấy Kiev nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của châu Âu.

Ông Peskov cho rằng việc Đức tiếp tục viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh này là một "nghịch lý". Sau quyết định truy tố của Đức, đảng cực hữu AfD đã kêu gọi Berlin dừng hỗ trợ cho Ukraine, trong khi phía Kiev phủ nhận mọi cáo buộc liên quan.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Tình báo Ukraine tấn công căn cứ ở Crưm, Ba Lan dè dặt khi viện trợ cho Kiev

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo đã thực hiện đòn tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử nhằm vào hai căn cứ không quân của Nga trên bán đảo Crưm. Vụ tấn công đã nhắm trúng 7 nhà chứa máy bay tại căn cứ Saky và 2 nhà kho chứa UAV Shahed cùng thiết bị hàng không tại căn cứ Hvardiiske.

Một loại UAV của Ukraine. Ảnh: Militarnyi

Theo thông cáo từ phía Ukraine, trận tập kích này đã làm hư hại ít nhất 7 chiến đấu cơ của Nga, bao gồm các loại Su-30SM, Su-30 và Su-24. Lãnh đạo SBU Vasyl Maliuk khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ làm suy giảm năng lực quân sự của đối phương một cách có hệ thống tại khu vực bán đảo này.

Ở một diễn biến khác, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nước này cần thận trọng về việc cam kết hỗ trợ tài chính bổ sung cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO tới. Warsaw tỏ ra dè dặt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi trước đó Ba Lan từ chối giao tiêm kích MiG-29 vì Kiev chưa chia sẻ công nghệ UAV.