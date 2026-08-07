Iran bác tin đàm phán với Mỹ, tiến triển với Oman về Hormuz

Vị trí eo biển Hormuz và vùng lãnh hải của các nước xung quanh. Ảnh: Al Jazeera

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi bác bỏ thông tin đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz, khẳng định chưa có cuộc thảo luận nào diễn ra dù Washington bày tỏ sẵn sàng quay lại cam kết. Tuyên bố đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các thảo luận diễn ra tích cực và đe dọa không kích nếu Iran không mở lại eo biển.

Cùng ngày, Iran và Oman đạt tiến triển khi thống nhất tọa độ tuyến đường hàng hải tạm thời gần đảo Larak, thay thế tuyến qua vùng biển Oman. Người phát ngôn Iran quy trách nhiệm phong tỏa cho Mỹ và Israel, đồng thời cho rằng thỏa thuận với Oman chỉ hiệu lực khi Mỹ dừng đe dọa, trong khi Qatar kêu gọi các bên đối thoại duy trì tự do hàng hải.

Tổng thống Iran thừa nhận đất nước đối mặt thách thức chưa từng thấy

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Anadolu

Trả lời truyền thông ngày 5/8 nhân kỷ niệm 2 năm nhậm chức, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhận định đất nước đang trải qua giai đoạn khắc nghiệt nhất từ sau Cách mạng Hồi giáo 1979. Áp lực từ các lệnh trừng phạt tài chính, ngân hàng gia tăng cùng các cuộc xung đột quân sự từ bên ngoài nhằm mục đích kích động người dân biểu tình chống chính phủ.

Tổng thống Pezeshkian cho biết việc liên lạc với Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei hiện rất khó khăn nhưng coi sự hiện diện của ông là nguồn sức mạnh to lớn. Dù Lãnh tụ tối cao từng công khai ủng hộ bản ghi nhớ thỏa thuận 14 điểm ký ngày 17/6 giữa ông Pezeshkian và Tổng thống Mỹ Donald Trump, thỏa thuận này đã đổ vỡ vào tháng trước dẫn đến giao tranh.

Chủ công ty sản xuất UAV quân sự Nga bị đánh bom xe

Ông Vladimir Tkachuk giới thiệu các sản phẩm UAV cho Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Điện Kremlin

Ngày 5/8, giới chức Nga xác nhận ông Vladimir Tkachuk, chủ sở hữu Công ty Uraldronzavod, bị thương trong vụ gài mìn nổ dưới gầm xe Mercedes gần thành phố Yekaterinburg làm tài xế tử vong. Nghị viên Timofey Zhukov cho biết ông Tkachuk đã tỉnh táo và qua khỏi nguy hiểm. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa công bố nghi phạm đứng sau vụ tấn công này.

Theo các tin tức công bố, công ty của ông Tkachuk chuyên sản xuất UAV Vampire cho quân đội Nga tại Ukraine. Đây là vụ tấn công thứ hai nhắm vào các nhà sản xuất UAV Nga trong một tuần, sau vụ ông Andrei Cherezov bị bắn trọng thương ngày 30/7. Truyền thông nhận định phía Ukraine từng nhiều lần nhắm tới các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga.

Ông Trump kêu gọi bầu cho 'phó tướng' trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: EPA

Tờ The Washington Post (6/8) đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói với các nhà tài trợ rằng muốn Phó Tổng thống JD Vance thắng cử năm 2028. Dù công khai khuyến khích ông Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio cạnh tranh, ông Trump được cho là đã ngầm chọn ông Vance kế nhiệm lãnh đạo Đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, các cố vấn nhận định còn quá sớm để khẳng định vì ông Trump thường đưa ra thông điệp khác nhau và vẫn có thể thay đổi quyết định. Ông Vance chưa công bố kế hoạch tranh cử.