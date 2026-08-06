Mỹ cảnh báo nguy cơ cạn kho tên lửa đánh chặn chủ lực

Các nhân viên thuộc Không quân Mỹ bốc xếp thiết bị hỗ trợ cho hệ thống THAAD lên máy bay. Ảnh: Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ tại Trung Đông.

Kể từ xung đột với Iran, Mỹ đã dùng gần 80% tên lửa THAAD, khoảng 1/2 tên lửa Patriot và Tomahawk, cùng nhiều đạn dược chủ lực khác. Các chỉ huy cảnh báo kho vũ khí giảm xuống mức nguy hiểm, có thể mất hơn 3 năm để khôi phục THAAD, gây lo ngại cho các quốc gia Vùng Vịnh phụ thuộc phòng không Mỹ.

Tình trạng cạn kiệt vũ khí là lý do khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch không kích Iran cuối tuần qua. Dù vậy, phía Lầu Năm Góc và Nhà Trắng vẫn khẳng định quân đội Mỹ sở hữu dồi dào nguồn lực và đạn dược cần thiết để đáp ứng mọi mục tiêu hành động do Tổng thống lựa chọn.

EU lập kỷ lục nhập khẩu khí đốt Nga bất chấp lệnh cấm vận

Một trạm dẫn khí đốt của Nga. Ảnh: TASS

Bất chấp kế hoạch chấm dứt phụ thuộc, EU đang nhập khẩu lượng lớn LNG từ Nga với mức kỷ lục 9,89 triệu tấn trong nửa đầu năm 2026. Do gián đoạn tại Trung Đông, Bỉ đã phụ thuộc hoàn toàn vào LNG Nga trong tháng 7. Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha hiện là những quốc gia nhập khẩu lớn nhất khối này.

Theo các tin tức liên quan, dù cấm hợp đồng ngắn hạn, gói trừng phạt của EU vẫn chừa ngoại lệ cho phép vận chuyển LNG Nga sang nước thứ 3 để tránh tổn hại kinh tế. Chi phí năng lượng tăng vọt khiến EU gặp khó khi tìm nguồn thay thế, còn Moscow cảnh báo trừng phạt làm suy yếu sức cạnh tranh của chính EU.

Triều Tiên phản ứng mạnh mẽ trước vụ thử tên lửa Tomahawk của Nhật Bản

Tàu khu trục Chokai của Nhật Bản phóng tên lửa Tomahawk. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Ngày 5/8, bà Kim Yo-jong lên tiếng chỉ trích Nhật Bản thử nghiệm tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu khu trục Chokai và tham gia tập trận do Mỹ dẫn đầu. Triều Tiên cáo buộc Tokyo lợi dụng biến động quốc tế để đẩy mạnh mở rộng năng lực quân sự và hợp thức hóa các đòn tấn công phủ đầu.

Phía Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ hậu thuẫn Nhật Bản và dùng liên minh Mỹ - Nhật - Hàn làm lực lượng xung kích tại châu Á - Thái Bình Dương. Nhằm đối phó với mối đe dọa an ninh này, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ thiết lập thêm các phương án quân sự bổ sung. Cả Mỹ và Nhật Bản hiện chưa đưa ra bình luận.