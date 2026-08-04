Israel ngỡ ngàng trước quyết định hủy tấn công Iran của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ hủy kế hoạch tấn công Iran khiến giới chức Israel bất ngờ và hoang mang khi chỉ biết quyết định qua mạng xã hội. Dù ông Trump tuyên bố Israel đã tham gia cam kết, một quan chức cấp cao nước này bày tỏ sự thất vọng và chia sẻ cảm giác bị bỏ rơi.

Bài đăng của ông Trump cho biết Mỹ và Iran thống nhất các điều khoản mở lại eo biển Hormuz, chấm dứt đe dọa hạt nhân và đàm phán nối lại từ ngày 3/8. Tuy nhiên, truyền thông Iran không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy Tehran đã đề nghị hủy tấn công hay thay đổi lập trường về tuyến hàng hải này.

Mối quan hệ ông Trump - Netanyahu chuyển biến từ đồng minh sang đối đầu

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: EPA

Mối quan hệ giữa ông Trump và ông Netanyahu căng thẳng rõ rệt dù từng đồng lòng tấn công Iran vào tháng 2. Từ tháng 4, ông Trump chuyển sang ngoại giao, yêu cầu Israel giảm mức độ tấn công tại Lebanon. Ông thậm chí khẳng định Mỹ "cấm" Israel tiếp tục ném bom khi lệnh ngừng bắn bắt đầu hiệu lực.

Căng thẳng leo thang đỉnh điểm vào tháng 6 khi Israel gia tăng quân sự ở Lebanon. Ông Trump giận giữ chỉ trích ông Netanyahu "điên" và thiếu phán đoán trong các chiến dịch. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định sẽ đáp trả mọi đòn tấn công từ Iran và "không ai có thể bảo chúng tôi phải làm gì".

Đến tháng 7, rạn nứt thêm sâu sắc khi ông Trump bác bỏ sự phản đối của Israel về việc bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trước cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 28/7, Tổng thống Mỹ công khai gạt bỏ báo cáo của Israel về địa điểm Núi Pickaxe, ám chỉ ông Netanyahu cố tình lôi kéo Mỹ can thiệp quân sự vào Iran.

Hai trực thăng chống cháy rừng va chạm kinh hoàng tại Hy Lạp

Ngày 2/8, vụ tai nạn giữa 2 trực thăng cứu hỏa Bell gần Psatha (Hy Lạp) khi đang chữa cháy rừng đã khiến một điều phối viên Hy Lạp và một phi công Đan Mạch thiệt mạng, hai người trên trực thăng còn lại may mắn sống sót. Video cho thấy một chiếc bốc cháy rồi rơi xuống, chiếc kia vẫn bay trên không.

Theo tin tức ghi nhận, Hy Lạp đang chống chọi với hơn 220 vụ cháy do thời tiết khắc nghiệt. Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis đã bày tỏ niềm buồn sâu sắc trước sự hy sinh của các phi công. Vụ tai nạn thảm khốc này xảy ra trong bối cảnh toàn Châu Âu đang căng mình đối mặt với khủng hoảng cháy rừng.