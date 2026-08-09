Cao Bằng liên tiếp rung chấn, động đất lần thứ tư

Rạng sáng 9/8, một trận động đất mạnh 3,2 độ richter xảy ra tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng lúc 2h39, khiến người dân xã này, phường Thục Phán và một số khu vực lân cận cảm nhận rõ mặt đất rung lắc mạnh kèm tiếng nổ.

Đây là trận động đất thứ 4 ghi nhận tại Cao Bằng trong vòng nửa tháng qua. Trước đó, các trận động đất khác liên tiếp xảy ra tại xã Bảo Lạc vào ngày 30/7 (3,6 độ richter); ngày 1/8 tại xã Hưng Đạo (3,2 độ richter) và ngày 3/8 tại xã Bảo Lạc (3,2 độ richter).

Các trận động đất trên đều được xác định cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0.

Cảnh sát vây bắt nghi phạm giết người đang chạy trốn trên quốc lộ

Nghi phạm Võ Sỹ Nghĩa thời điểm bị lực lượng công an khống chế. Ảnh: Ngọc Thạch

Sáng 9/8, Công an xã Nam Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã bàn giao đối tượng Võ Sỹ Nghĩa (46 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho Công an TP Đồng Nai để điều tra về vụ trọng án.

Trước đó vào ngày 8/8, Công an xã Nam Ninh Hòa tiếp nhận thông báo từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh về việc nghi phạm Võ Sỹ Nghĩa đang lẩn trốn sau vụ án mạng tại TP Đồng Nai.

Lực lượng chức năng xác định Nghĩa lái ô tô di chuyển trên Quốc lộ 1 hướng Nam - Bắc qua Khánh Hòa để ra các tỉnh phía Bắc.

Nhiều cảnh sát được huy động, chia thành các tổ công tác để rà soát. Đến tối cùng ngày, khi Nghĩa lái xe đến gần trạm thu phí Ninh Lộc (xã Nam Ninh Hòa) thì bị lực lượng công an áp sát, khống chế.

Hà Nội lại xảy ra cháy trên đường 25m

Khoảng 14h ngày 9/8, một vụ cháy xảy ra tại cơ sở thu mua phế liệu trên đường 25m (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Khói dày đặc khiến người dân không thể vào dập lửa. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang lán tạm từng là quán bia đã bỏ không.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều 3 xe cứu hỏa cùng 1 xe téc nước tới hiện trường và dập tắt hoàn toàn đám cháy lúc 14h30.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Theo các tin tức từ hiện trường, lực lượng chức năng đã điều máy xúc phá dỡ khu vực thu mua phế liệu và lán tạm.

Trước đó 2 tuần (ngày 25/7), cũng trên tuyến đường 25m này từng xảy ra cháy dãy quán bia, nhà xưởng khiến hơn 70 chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy phải mất gần 2 tiếng mới dập tắt hoàn toàn.

Miền Bắc nắng nóng gay gắt, Hà Nội chạm ngưỡng 36 độ C

Hà Nội nắng nóng kéo dài. Ảnh: Thạch Thảo

Ngày 9/8/2026, miền Bắc và Trung Bộ bắt đầu bước vào đợt nắng nóng diện rộng, dự kiến kéo dài cả tuần. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Hà Nội có nắng nóng gay gắt kéo dài đến 14/8, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào trưa và đầu chiều.

Trái ngược với phía Bắc, khu vực Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và TPHCM phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ dao động từ 31-34 độ, Cao nguyên Trung Bộ từ 26-29 độ.