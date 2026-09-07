Cháy khách sạn ở TPHCM, 2 khách thuê phòng tử vong

Theo tin tức ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, người dân phát hiện khói đen bốc nghi ngút từ bên trong khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý nên đến kiểm tra. Thời điểm này, cửa chính của khách sạn đang đóng kín, bên trong vang lên nhiều tiếng đập cửa hô hoán, kêu cứu.

Ngay lập tức, người dân địa phương đã hỗ trợ phá cửa, giải cứu các nạn nhân, đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác dập lửa và cứu nạn, cứu hộ.

Công an phong tỏa hiện trường vụ cháy khách sạn ở TPHCM. Ảnh: MK

Một số nạn nhân thoát ra ngoài trong tình trạng bám đầy khói đen, được người dân sơ cứu và đưa đi viện.

Khi kiểm tra bên trong khách sạn, lực lượng chức năng phát hiện 2 khách thuê phòng đã tử vong ở hai vị trí khác nhau, gồm anh N.T.N.H. (24 tuổi, ngụ phường Phú Định) và chị H.T.H. (20 tuổi, quê TP Huế).

TikToker Sáng "Con" bị bắt giữ

Ngày 7/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết đã phối hợp với các đơn vị, địa phương bắt giữ Cao Ngọc Sáng (SN 1990, trú tại Thanh Hóa) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Cao Ngọc Sáng. Ảnh: Cục C04

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Ngọc Sáng và 5 đối tượng khác để điều tra về các tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Vụ án đang được Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự báo thời tiết hôm nay 7/9/2026

Dự báo thời tiết ngày 7/9/2026, miền Bắc duy trì trời nắng, khoảng giữa tuần đón không khí lạnh yếu gây mưa giông rải rác. Từ Trung Bộ đến cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa to cục bộ vào chiều tối.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng Lai Châu - Điện Biên có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Miền Bắc có thể sắp đón không khí lạnh yếu đầu mùa gây mưa giông rải rác. Ảnh: Nam Khánh

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Nam chiều có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc chiều có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.