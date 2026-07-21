Cháy xe khách thảm khốc tại Đồng Nai, 7 người tử vong

Ngọn lửa bùng phát từ phần đầu xe khách. Ảnh: A.X

Khoảng 2h30 rạng sáng 21/7, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh (TP Đồng Nai). Xe khách giường nằm BKS 50E-447.XX do tài xế Trần Thanh Hải (SN 1985) điều khiển chạy hướng Lâm Đồng đi TPHCM đã bất ngờ lao vào dải hộ lan bên đường rồi bốc cháy dữ dội.

Sau cú va chạm, lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe khách khiến nhiều hành khách mắc kẹt bên trong. Dù người dân dùng bình chữa cháy để dập lửa, ngọn lửa vẫn lan nhanh, thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe. Vụ hỏa hoạn khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương, những hành khách còn lại may mắn thoát nạn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế buồn ngủ, mất tập trung nên không làm chủ tay lái, dẫn đến tai nạn. Kết quả kiểm tra sau vụ việc cho thấy tài xế Hải không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy. Công an TP Đồng Nai đang phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tài xế ô tô chống đối CSGT, bỏ chạy ở Hà Nội

Tài xế N. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Khoảng 8h20 ngày 20/7, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 phát hiện ô tô Ford Territory BKS 36B-548.XX vi phạm rẽ trái nơi có biển cấm tại nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng. Khi bị dừng xe, tài xế không chấp hành, tiến xe ủn cán bộ CSGT phải lùi tránh rồi lách xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Qua truy vết từ hệ thống camera AI, đến 22h40 cùng ngày, cơ quan công an đã xác định và mời tài xế T.V.N. (SN 1996, trú tại Thanh Hóa) đến làm việc. Tại đây, N. thừa nhận hành vi vi phạm. Đội CSGT số 6 đã bàn giao người này cho Công an phường Từ Liêm để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm.

Mưa lũ phía Bắc gây thiệt hại nghiêm trọng, 8 người chết và mất tích

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: TH.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 15-20/7 tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Tính đến sáng 21/7, thiên tai khiến 6 người tử vong, 2 người mất tích, 10 người bị thương và gần 770 ngôi nhà bị sập hay hư hỏng. Tổng thiệt hại bước đầu ước tính hơn 502,7 tỷ đồng, nặng nhất là Lai Châu.

Theo các tin tức từ cơ quan chức năng, mưa lũ làm sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến giao thông như quốc lộ 4H, 12, 32, 279. Cục Đường bộ đang huy động nhân lực, thiết bị dọn dẹp đất đá để sớm thông xe. Dù nhiều vị trí đã cho lưu thông tạm thời, nguy cơ sạt lở trở lại vẫn được cảnh báo ở mức rất cao.