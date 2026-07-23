Công an Hà Nội điều tra vụ bé trai lớp 6 nghi bị xâm hại

B.A vừa trải qua cuộc đại phẫu để lấy chiếc bút ra khỏi đại tràng. Ảnh: Gia đình cung cấp

Tối 18/7, bé trai B.A. (học sinh lớp 6 ở xã Đại Thanh, Hà Nội) phải nhập viện cấp cứu trong đêm vì đau bụng dữ dội. Sau khi được người thân trấn an, cậu bé mới mếu máo tiết lộ bị các anh nhét bút vào hậu môn. B.A. cho biết vì lo sợ mẹ đến làm ầm lên rồi sẽ bị đánh nên không dám kể lại sự việc sớm hơn.

Nhận được thông tin về vụ việc, lãnh đạo Công an xã Đại Thanh xác nhận đã mời các bên liên quan đến trụ sở để làm việc, điều tra làm rõ. Cơ quan công an cho biết thêm, thông tin cụ thể về vụ việc nghi vấn bạo lực học đường này sẽ được thông báo chính thức sau khi có kết luận điều tra.

Khởi tố nhóm làm giả bệnh bằng cách bơm sữa đậu nành vào niệu đạo

Nhóm đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 10 bị can tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An về tội "Lừa dối khách hàng". Nhóm này do Tạ Thị Cẩm Vân cầm đầu, thuê bằng bác sĩ và dùng người không chuyên môn để hoạt động, chi hàng tỷ đồng mỗi tháng để quảng cáo sai sự thật nhằm thu hút bệnh nhân.

Các đối tượng bị cáo buộc tạo dấu hiệu bệnh giả, thổi phồng tình trạng vô sinh, ung thư để ép bệnh nhân chi hàng chục triệu đồng cho các thủ thuật đơn giản. Cơ quan điều tra bước đầu xác định phòng khám thu hút hàng nghìn lượt khám với doanh thu hàng chục tỷ đồng và đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Biển Đông sắp đón bão số 2, dự báo mạnh cấp 10-11

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 14h ngày 23/7/2026. Nguồn: NCHMF

Chiều 23/7, áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines di chuyển Tây Bắc với tốc độ 25km/h, sức gió cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, hình thái này tiến về đảo Lu-Dông và mạnh lên thành bão (cấp 8, giật cấp 10), trở thành cơn bão số 2 trên Biển Đông năm 2026.

Đến chiều 25/7, bão tiến vào vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông và đạt cường độ cấp 10-11, giật cấp 13. Tác động của bão khiến biển động dữ dội với sóng cao 3-5m, đe dọa an toàn tàu thuyền. Sau đó, bão di chuyển hướng Tây Bắc với tốc độ giảm dần.