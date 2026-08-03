Khánh Sky bị bắt sau vụ livestream tại xưởng 'Vua Quạt'

Nguyễn Văn Hợi (biệt danh Khánh Sky) tìm đến xưởng của "Vua Quạt" tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Chụp màn hình

VKSND khu vực 7 (Bắc Ninh) đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hợi biệt danh Khánh Sky về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngày 29/7, Nguyễn Văn Hợi cùng Hồ Văn Khoa đến xưởng ông Trần Đình Tiệp (biệt danh Vua Quạt) tại xã Tam Giang, lớn tiếng thách thức và livestream xúc phạm, đe dọa chủ xưởng suốt 15 phút.

Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã ra quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa để phục vụ điều tra. Vụ việc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và xuất phát từ mâu thuẫn từ thiện: ông Trần Đình Tiệp công khai hình ảnh chuyển khoản 1 tỷ đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai sau lời thách thức của Bùi Xuân Huấn (thường gọi là Huấn Hoa Hồng), nhưng Huấn từ chối thực hiện cam kết khiến tranh cãi bùng nổ.

Truy tố Mr. Pips và Shark Bình liên quan đường dây lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng

Ông Nguyễn Hòa Bình (trái) và Phó Đức Nam

VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (Mr Pips) và các đồng phạm. Với vai trò chủ mưu, Mr Pips đã lập 36 trang web, công ty “ma” và 66 tài khoản để lừa đảo 920 vụ, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Mr Pips bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Cáo trạng cũng truy tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các cộng sự, người thân Mr Pips về tội Rửa tiền. Shark Bình biết các sàn Forex của Nam vi phạm pháp luật, chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an nhằm tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch.

Đoàn Bảo Châu lĩnh 7 năm tù vì tội tuyên truyền chống Nhà nước

Ngày 3/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt vắng mặt bị cáo Đoàn Bảo Châu (võ sư, SN 1968, trú tại Hà Nội) 7 năm tù và 5 năm quản chế về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước". HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo Đoàn Bảo Châu xâm phạm an ninh quốc gia, gây bức xúc trong dư luận, vì vậy cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cáo trạng xác định từ 2016-2021, ông Châu đăng 6 video lên Facebook chứa nội dung bịa đặt, gây hoang mang và xuyên tạc uy tín tổ chức, cá nhân.

HĐXX cho biết các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đầy đủ việc tống đạt, niêm yết và thông báo công khai, đồng thời nhiều lần kêu gọi Đoàn Bảo Châu ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng nhưng bị cáo không chấp hành.

Dự báo thời tiết 3/8: Miền Bắc tiếp tục mưa lớn cục bộ, Hà Nội 33 độ C

Thời tiết miền Bắc vẫn có mưa lớn cục bộ. Ảnh: Hoàng Minh

Theo các tin tức thời tiết ngày 3/8/2026, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào, giông rải rác, cục bộ mưa to trên 100mm. Hà Nội ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, có lúc xuất hiện mưa rào và giông, cục bộ mưa to.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào vài nơi. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ (gồm TPHCM), do gió tây nam suy yếu nên ngày nắng, chiều tối chỉ có mưa rào và giông rải rác. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và ngập úng vùng trũng.