Chiêu lừa hàng trăm sinh viên Cần Thơ, chiếm đoạt tiền tỷ

Trương Quang Anh Đức tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Mạo danh nhân viên Thế Giới Di Động cần "chạy doanh số", Trương Quang Anh Đức (Cần Thơ) đã dụ hàng trăm sinh viên đứng tên vay mua hàng trả góp để nhận thù lao. Từ tháng 1 đến tháng 7/2021, Đức bán các sản phẩm nhận được, thực hiện 154 hợp đồng và chiếm đoạt hơn 2,95 tỷ đồng của các công ty tài chính.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2022, Đức kết hợp với Trần Nguyễn Duy Phương làm giả hồ sơ để rút tiền giải ngân trực tiếp, thực hiện thêm 209 hợp đồng. Tổng cộng, hai bị can gây thiệt hại hơn 6,45 tỷ đồng qua 363 hợp đồng. TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Đức 15 năm tù và Phương 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiếng nổ lớn rạng sáng ở TP.HCM, 2 người bị thương, 3 nhà hư hỏng

Khu vực hiện trường vụ nổ. Ảnh: TK

Khoảng 4h ngày 2/8, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại căn nhà trong hẻm 261 đường Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông, TPHCM. Sự cố khiến phần mái của căn nhà bị sập hoàn toàn, gạch đá văng tung tóe ra xung quanh. Sức ép từ vụ nổ cũng khiến hai căn nhà liền kề bị tốc một phần mái tôn.

Vụ việc khiến 2 người bên trong căn nhà bị thương và được đưa đi cấp cứu. Theo các tin tức ban đầu, Công an TPHCM đã phối hợp cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố.

Triệt phá đường dây ma túy 'pod chill' từ Campuchia về TP.HCM, bắt 30 người

Đối tượng Lê Quang Trọng, kẻ cầm đầu. Ảnh: CACC

Ngày 2/8, Công an TPHCM đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán ma túy Etomidate quy mô lớn do Lê Quang Trọng cầm đầu, ngụy trang trong thuốc lá điện tử Pod Chill từ Campuchia về. Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 30 bị can về các tội danh liên quan ma túy và đang xử lý thêm 7 đối tượng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 10.000 ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate, 1.460 đầu Pod Chill thành phẩm, hơn 13.500 vỏ đầu rỗng cùng nhiều máy móc pha chế. Số ma túy này đủ để sản xuất hàng nghìn sản phẩm gây nguy hại cho thanh thiếu niên. Công an TPHCM sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm vụ án.

El Nino mạnh lên, miền Bắc bước vào cao điểm mưa lớn

Tháng 8 bước vào cao điểm mùa mưa ở miền Bắc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo dự báo, hiện tượng El Nino tiếp tục mạnh lên và kéo dài đến cuối năm 2026. Dù số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo ít hơn trung bình nhiều năm, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn là trọng tâm chịu ảnh hưởng của các xoáy thuận nhiệt đới trong tháng 8.

Tháng 8 là cao điểm mùa mưa ở Bắc Bộ với lượng mưa tại nhiều nơi cao hơn trung bình từ 10-30%, gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng. Nhiệt độ toàn quốc cũng cao hơn trung bình từ 0,5-1 độ C, trong đó vùng duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng.