Hồ Văn Khoa tuyên bố sẽ trình diện công an liên quan vụ Khánh Sky

Hồ Văn Khoa xuất hiện trong clip. Ảnh chụp màn hình

Sáng 4/8, Hồ Văn Khoa đăng clip xin lỗi cộng đồng mạng và cho biết sẽ trình diện Công an tỉnh Bắc Ninh vào chiều cùng ngày sau quyết định truy tìm. Khoa giải thích đi cùng Khánh Sky đến xưởng "Vua Quạt" ngày 29/7 chỉ để mua quạt và đã dặn không xô xát, nhưng Khánh Sky lại có phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Khoa khẳng định không mâu thuẫn với "Vua Quạt", vụ việc bùng nổ do các tranh cãi trên mạng bị đẩy đi quá xa và khuyên giới trẻ không nên học theo. Hiện phòng PC02 Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, ngày 3/8, Viện KSND khu vực 7 phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Đ.X

Ngày 4/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bắc Ninh, về tội Nhận hối lộ. Sai phạm của ông Dũng xảy ra từ thời kỳ ông còn giữ chức vụ Bí thư thị xã Việt Yên (cũ). Chi tiết hành vi cụ thể hiện chưa được công bố.

Theo tin tức được công bố trước đó, ngày 30/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị kỷ luật ông Dũng do suy thoái tư tưởng, đạo đức, vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng. Những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương.

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, diễn biến phức tạp

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14h ngày 4/8/2026. Nguồn: NCHMF

Chiều 4/8, vùng áp thấp ở phía Đông Nam Bắc Biển Đông đã mạnh thành áp thấp nhiệt đới với sức gió cấp 6, giật cấp 8. Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Đông Đông Nam về phía đảo Lu-dông (Philippines), suy yếu dần thành vùng áp thấp và không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Do ảnh hưởng rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, từ chiều tối 4/8 đến 6/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị bước vào đợt mưa lớn với lượng phổ biến 90-170mm, có nơi trên 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.

Hé lộ dàn siêu xe và 111 nhà đất trong vụ Mr. Pips lừa đảo 1.600 tỷ đồng

Ảnh: FBNV

VKSND TP Hà Nội truy tố 188 bị can trong vụ án do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Mr Pips lập 36 trang web giả lập sàn giao dịch ngoại hối, chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng nạp tiền rồi chiếm đoạt. Tổng cộng Nam là chủ mưu trong 919 vụ, chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng và đã dùng hơn 561 tỷ đồng để rửa tiền.

Quá trình điều tra thu giữ hàng loạt tài sản giá trị lớn của ông trùm lừa đảo này, bao gồm 25 ô tô (nhiều siêu xe như Ferrari, Porsche, Mercedes-AMG), 7 xe máy và 60 đồng hồ đắt đỏ. Ngoài ra, công an còn tạm dừng giao dịch 111 bất động sản và thu giữ hơn 47 tỷ đồng tiền mặt cùng ngoại tệ.

Về trách nhiệm dân sự, các bị hại trong đường dây lừa đảo yêu cầu được bồi thường toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt. Đáng chú ý, bị can Phó Đức Nam cũng chủ động đề nghị cơ quan chức năng cho phép sử dụng các tài sản đã bị thu giữ của mình để bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân trong vụ án.