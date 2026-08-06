Xét xử vụ án giết con trục lợi bảo hiểm hơn 4 tỷ đồng

Toàn cảnh phiên tòa xét xử.

TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Tô Thị Ty Na mức án tù chung thân về tội Giết người và Gian lận kinh doanh bảo hiểm.

Từ đơn trình báo của người cô ruột, công an làm rõ Tô Thị Ty Na đã sát hại con ruột 6 tuổi rồi tạo hiện trường giả ngạt nước để trục lợi hơn 4,1 tỷ đồng tiền bảo hiểm rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định vết thương cùng chiều cao cháu bé không thể tự gây ngạt nước trong xô. Dù bị cáo phủ nhận hành vi tại tòa, HĐXX khẳng định đủ chứng cứ kết tội.

Ngoài ra, vụ việc một người con khác của Na tử vong năm 2021 cũng được tách ra để tiếp tục điều tra.

Bắt giữ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Mekolor

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Võ Xuân Trường. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Mekolor về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Công ty này từng gây chú ý khi đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Vụ án xuất phát từ việc công ty của Trường cung cấp cho VietinBank Chi nhánh Cần Thơ bộ hồ sơ chuyển 10 tỷ Euro từ đối tác là Công ty Immobilien Partner GmbH (Đức) vào tài khoản của Công ty Cổ phần Mekolor thông qua Ngân hàng Deutsche Bank (Đức), kèm điện thanh toán (MT103) và điện tra soát (MT199) đề ngày 22/6/2021 để VietinBank thực hiện thủ tục tiếp nhận và ghi có số tiền trên vào tài khoản của công ty.

Quá trình tra soát, VietinBank không ghi nhận điện chuyển tiền như hồ sơ do Công ty Cổ phần Mekolor cung cấp, đồng thời cảnh báo khách hàng về dấu hiệu tài liệu giả mạo.

Mặc dù ngân hàng và các cơ quan chức năng đã thông tin về nguy cơ bị lừa đảo, Công ty Cổ phần Mekolor vẫn không chấp nhận, còn gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài quốc tế (ICC), cho rằng VietinBank với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền 10 tỷ Euro.

Sau đó, Võ Xuân Trường dùng tài khoản Facebook "Philip Vo" và các trang mạng để đăng bài vu khống, xúc phạm cơ quan nhà nước.

Nữ du khách bị giật dây chuyền 1,1 lượng vàng tại Bảo Tháp

Hình ảnh nữ du khách bị nhóm đối tượng vây ráp, giật sợi dây chuyền vàng khiến nạn nhân té ngã. Ảnh: Chụp màn hình camera

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng công an các tỉnh Tây Ninh, An Giang triệu tập 28 đối tượng điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Nhóm này bị cáo buộc đã dàn cảnh vây ráp, xô đẩy rồi giật sợi dây chuyền vàng nặng hơn 1,1 lượng của một nữ du khách khiến nạn nhân té ngã tại khu vực Liên Hoa Bảo Tháp.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Ngô Văn Tuấn (tức "Bé Tư", 40 tuổi, ngụ An Giang) là kẻ cầm đầu, chủ mưu rủ rê đồng bọn và trực tiếp giật sợi dây chuyền. Hiện Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Miền Bắc mưa lớn diện rộng, bão số 3 di chuyển ra Biển Đông

Miền Bắc tiếp tục mưa lớn diện rộng. Ảnh: Hoàng Minh

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Riêng Hà Nội cũng có mưa vừa, mưa to từ 30-70mm, có nơi trên 120mm. Đợt mưa lớn này tại khu vực miền Bắc được dự báo sẽ bắt đầu giảm dần từ chiều ngày 7/8.

Tại các khu vực Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác về chiều tối, đề phòng lốc, sét và ngập úng.

Trong khi đó, bão số 3 (Kujira) sau khi di chuyển rất chậm quanh khu vực kinh tuyến 119-120E đã đổi hướng, đi ra khỏi Biển Đông vào đêm 5/8 và sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp.