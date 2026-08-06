Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên mưa lớn còn kéo dài trong 1-2 ngày tới.

Cụ thể, từ ngày 6/8 đến sáng 7/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Từ chiều 7/8, mưa lớn ở những khu vực này giảm dần.

Miền Bắc tiếp tục mưa lớn diện rộng. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 6 đến sáng 7/8, tiếp tục mưa vừa, mưa to và giông với tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 120mm. Từ chiều và đêm 7/8, mưa lớn tại Hà Nội giảm dần, chỉ còn mưa, mưa rào rải rác với lượng mưa phổ biến dưới 10mm.

Ngoài ra, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.

Do chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình, chiều và đêm 6/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Sau khi hình thành trên Biển Đông vào rạng sáng 5/8, bão số 3 (Kujira) di chuyển rất chậm, có thời điểm chỉ đạt tốc độ 3-5km/h, cường độ cấp 8, giật cấp 10 và loanh quanh ở khu vực kinh tuyến 119-120E. Trong quá trình hoạt động, bão liên tục đổi hướng và đêm 5/8, bão đã di chuyển ra ngoài Biển Đông.

Dự báo thời tiết ngày 6/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; riêng khu Tây Bắc 27-29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.