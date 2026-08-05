Phụ huynh móc nối với giáo viên trong vụ 147 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. Ảnh: Thạch Thảo

Sáng 5/8, Bộ GD-ĐT tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu về sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho hay sai phạm xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi.

Ông Chương cho biết bước đầu xác định sự móc nối giữa phụ huynh và giáo viên làm ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09, Bộ Công an) thông tin cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bố mẹ Phó Đức Nam bị phát hiện tẩu tán tiền vàng

Mr Pips khoe tiền bạc, sự giàu có trước khi bị bắt. Ảnh: FBNV

Ngay khi biết Phó Đức Nam bị bắt, ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu (bố mẹ Nam) đã vội rút hàng chục tỷ đồng, mua vàng và USD nhét vào balo, vali rồi đem gửi người thân nhằm tẩu tán tài sản. Ngoài ra, bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ mở sổ tiết kiệm 15 tỷ đồng. Toàn bộ tài sản này đã bị công an thu giữ.

Liên quan vụ việc, Phó Đức Tuấn (một người cháu khác của ông Phó Đức Thắng) bị truy tố về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Khi nhận 7 tỷ đồng từ ông Thắng để hợp thức hóa thành khoản vay. Đối với Phó Đức Tú (em trai Phó Đức Nam) đã xuất cảnh. CQĐT chưa lấy được lời khai của Tú, tài liệu điều tra thu thập được cũng chưa đủ căn cứ để xử lý đối với Phó Đức Tú.

Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền và giám đốc công ty truyền thông

Cơ quan công an tống đạt các quyết định và lệnh đối với ca sĩ Nguyễn Thị Hiền (nghệ danh Phương Diễm Huyền). Ảnh: CACC

Công an TPHCM đã khởi tố ca sĩ Nguyễn Thị Hiền (kênh "Phương Diễm Huyền") và Nguyễn Thành Hiệp (Giám đốc Công ty Unicorn) về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Cả hai bị can đã đăng tải trái phép hàng nghìn video ca nhạc lên YouTube, gây thiệt hại lớn cho các tác giả và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan công an khẳng định xử lý kiên quyết vi phạm bản quyền trên không gian mạng và khuyến cáo giấy phép biểu diễn không đồng nghĩa với quyền tự do ghi âm, đăng tải. Các đơn vị kinh doanh nội dung số bắt buộc phải ký hợp đồng bản quyền và khẩn trương khắc phục hậu quả để hưởng khoan hồng nếu có vi phạm.

Bão số 3 tiếp tục đổi hướng, diễn biến phức tạp trên Biển Đông

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 3 phát lúc 14h ngày 5/8/2026. Nguồn: NCHMF

Chiều 5/8, bão số 3 Kujira nằm ở phía Đông Nam Bắc Biển Đông với sức gió cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển rất chậm. Dự báo trong 24 giờ tới, bão đổi hướng đi về phía đảo Lu-dông (Philippines), suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là vùng áp thấp, hoàn toàn không ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam.

Theo các tin tức từ cơ quan khí tượng, vùng biển phía Đông Nam Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Chuyên gia lý giải dù bão đổi hướng quay lại Philippines và tan trên Thái Bình Dương nhưng vẫn được đánh số hiệu vì hình thành trong kinh tuyến 120E trên Biển Đông.