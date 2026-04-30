Trang chủ MU xác nhận, Kobbie Mainoo đã ký hợp đồng mới, gia hạn thời gian gắn bó với sân Old Trafford đến tháng 6/2031.

Là cầu thủ trưởng thành từ học viện MU, ở tuổi 21, Kobbie Mainoo đã có 98 lần ra sân cho đội bóng mà anh hâm mộ và mơ ước được khoác áo từ thuở nhỏ.

Mainoo được MU xác định là cầu thủ thế hệ tương lai của CLB, tuy nhiên suýt nữa thì đã rời đi sau khi bị hắt hủi dưới thời Ruben Amorim.

Sự có mặt của Michael Carrick đã giúp Kobbie Mainoo hồi sinh và đây là yếu tố quan trọng để MU bước vào đàm phán, thuyết phục anh đặt bút ký hợp đồng mới, trong đó đề nghị tăng vọt về lương. Theo Daily Mail, lương Mainoo tăng từ 20.000 bảng/tuần lên khoảng 150.000 bảng/tuần.

Mục tiêu của lãnh đạo ‘Quỷ đỏ’ là phải chốt xong hợp đồng với Mainoo trước khi World Cup 2026 diễn ra. Lý do, với phong độ hiện tại, khả năng tài năng này được HLV trưởng Thomas Tuchel gọi vào tuyển Anh, tham dự ngày hội bóng đá thế giới là rất cao.

Chelsea từng bày tỏ quan tâm muốn ký Mainoo, giờ đây nếu anh tỏa sáng ở World Cup 2026 thì còn có nhiều đội bóng khác nhòm nhó hơn, nên MU muốn đảm bảo đôi bên ký hợp đồng mới để không phải lo ngay ngáy bị đội khác ‘cuỗm’ mất.

Trong ngày đáng nhớ, Kobbie Mainoo chia sẻ: “MU luôn là nhà của tôi. Tôi may mắn là được sống với ước mơ của mình mỗi ngày, với niềm khát thành công cháy bỏng cùng CLB này, kể từ buổi tập luyện đầu tiên lúc 6 tuổi.

Chúng ta đều cảm nhận được đà phát triển mạnh mẽ của MU. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình, cùng đóng góp để giúp MU thường xuyên cạnh tranh cho những danh hiệu lớn trong các năm tới”.