Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (14/1/2026), một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines. Lúc 7h sáng nay, áp thấp nhiệt đới có cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai VN

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão (cơn bão số 1 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương của mùa bão năm 2026).

Sau đó, bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển phía Đông của Philippines.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, do ở khu vực Biển Đông đang có khối không khí lạnh chi phối nên bão hầu như không có khả năng di chuyển vào Biển Đông của Việt Nam; và khả năng cao sẽ tan trên vùng biển phía Đông Bắc của Philippines vào khoảng ngày 19-20/1/2026. Trung tâm đang theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới này.

Trước đó, trung tâm cũng dự báo xu thế thời tiết trong thời kỳ 1 tháng tới (tính từ nay đến ngày 10/2). Đây là thời điểm chính đông, gió mùa đông bắc hoạt động mạnh, tác động đến cả hình thái thời tiết trên biển và trên đất liền.

Thời kỳ này, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Theo dữ liệu trung bình nhiều năm, trên Biển Đông là 0,2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, không đổ bộ vào đất liền Việt Nam.