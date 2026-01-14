Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/1, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Sáng và đêm trời rét.

Từ ngày 15/1, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường yếu nên miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; nhiệt độ giảm khoảng 2-3 độ.

Thời tiết Hà Nội nắng ấm đến 26 độ. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 14/1, có sương mù nhẹ, sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ; trưa và chiều nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Độ ẩm trong không khí dao động ở mức 62-78%.

Ngày 15/1, Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2, trời rét; từ 16-17/1, có mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào vài nơi. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 14/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ; vùng núi 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-27 độ; phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.