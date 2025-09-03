Trong bức ảnh do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố, khi ông Kim bước khỏi đoàn tàu bọc thép, phương tiện nhà lãnh đạo Triều Tiên sử dụng trong chuyến công tác tới Bắc Kinh để dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II của Trung Quốc, Ju-ae đứng ngay sau cha trong lúc được các quan chức Trung Quốc, gồm cả Ngoại trưởng Vương Nghị, chào đón.

Theo hãng tin Yonhap, trong thời gian qua, Ju-ae thường xuyên xuất hiện bên cạnh ông Kim trong các sự kiện trong nước như các buổi thử nghiệm tên lửa hay khai trương khu nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, việc cô tháp tùng cha tới Trung Quốc đánh dấu lần đầu tiên con gái của ông Kim có chuyến đi công khai ra nước ngoài. Đây cũng có thể là lần đầu tiên Ju-ae xuất hiện trong một sự kiện ngoại giao nước ngoài.

Con gái ông Kim Jong Un xuất hiện bên cạnh cha trong chuyến đi tới Trung Quốc. Ảnh: KCNA

“Ju-ae đứng ngay sau cha, khi ông Kim được các quan chức hàng đầu Trung Quốc chào đón tại nhà ga Bắc Kinh. Điều này cho thấy, Ju-ae được xem như ‘người đứng thứ 2 trong hệ thống lãnh đạo’”, ông Cheong Seong-chang, Phó chủ tịch Viện Sejong nhận định.

Cũng theo ông Cheong, “việc ông Kim quyết định đưa con gái cùng tới Trung Quốc là tín hiệu mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế rằng, cô gái này có thể trở thành người kế nhiệm và đây còn là cơ hội để Ju-ae bắt đầu hoạt động huấn luyện ngoại giao chính thức”.

Trên thực tế, ông Kim, người nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên sau khi cha ông là Kim Jong-il qua đời vào năm 2011, cũng từng trải qua chương trình đào tạo làm người kế nhiệm khi được chọn vào năm 2009. Tuy nhiên, các hoạt động đào tạo cho ông Kim chủ yếu diễn ra trong lãnh thổ Triều Tiên.

Một số thông tin chưa được xác thực cho hay, ông Kim từng cùng cha tới miền đông Trung Quốc vào năm 2010 và gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc khi đó là ông Hồ Cẩm Đào trong một cuộc họp kín.

Khác với cha, Ju-ae thường xuyên xuất hiện trước công chúng trước khi được truyền thông Triều Tiên giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2022. Kể từ đó, cô dần dần thay thế vai trò và thậm chí có phần xuất hiện trước công chúng nhiều hơn người mẹ là Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju.

Trong khi đó, bà Ri thường xuất hiện phía sau chồng hay con gái hoặc không xuất hiện trong các sự kiện công chúng. Thậm chí, vào năm 2024, truyền thông Triều Tiên đã cho công bố bức ảnh Ju-ae đứng trước và chính giữa, trong khi ông Kim đứng sau con gái tại một sự kiện.

Cùng năm, Ju-ae cũng đi cùng cô ruột Kim Yo-jong, em gái ông Kim và là một trong những nhân vật quyền lực nhất ở Triều Tiên, tại một buổi lễ cấp quốc gia.

Hồi tháng 5 năm nay, Ju-ae cùng ông Kim tới Đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng tại buổi lễ nhằm thắt chặt quan hệ với Moscow.

Ông Cheong nhấn mạnh, nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể muốn con gái có càng nhiều cơ hội trải nghiệm ngoại giao thực tế càng tốt. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, hiện còn quá sớm để tin chuyến đi tới Trung Quốc cho thấy Ju-ae sẽ được chọn là lãnh đạo tiếp theo của Triều Tiên.

“Nếu Ju-ae thực sự được chỉ định là người kế nhiệm, Triều Tiên sẽ thông báo chính thức thông qua hệ thống phê chuẩn nội bộ của đảng Lao động”, Hong Min, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc cho hay.

Cũng theo chuyên gia Hong, việc Ju-ae nắm tay cha xuất hiện trước công chúng không nên được xem là dấu hiệu cho thấy cô bé sẽ là người kế nhiệm.