Ju-ae đứng giữa cha và mẹ tại sảnh chính của lăng Kumsusan. Ảnh: KCNA/Yonhap

Theo hãng tin Yonhap và báo Guardian, đây là lần đầu tiên của Ju-ae cùng cha mẹ tới lăng Kumsusan để bày tỏ lòng kính trọng với các nhà lãnh đạo quá cố của Triều Tiên. Việc này diễn ra trong bối cảnh các nhà phân tích và cơ quan tình báo của Hàn Quốc suy đoán nhiều khả năng Ju-ae sẽ trở thành người kế nhiệm cha mình.

Ảnh do thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải cho thấy, nhà lãnh đạo Kim Jong Un và vợ Ri Sol-ju, con gái Ju-ae và các quan chức cấp cao khác tới lăng Kumsusan vào ngày 1/1. Ju-ae đứng giữa cha mẹ tại sảnh chính.

Con gái Ju-ae đi sau ông Kim Jong Un. Ảnh: KCNA/Yonhap

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thường đến lăng Kumsusan để tưởng nhớ ông nội, người sáng lập nhà nước Kim Nhật Thành và cha Kim Jong-il vào những ngày lễ và kỷ niệm quan trọng.

Ju-ae lần đầu tiên xuất hiện trên truyền thông Triều Tiên vào năm 2022 và ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông nhà nước trong 3 năm qua.

Ảnh: KCNA

Ngày 1/1, ông Kim đã tham dự một buổi biểu diễn chào mừng năm mới quy mô lớn ở Bình Nhưỡng cùng với vợ và con gái. Đoạn video do Đài Truyền hình trung ương Triều Tiên phát sóng cho thấy Ju-ae ngồi cạnh cha trong suốt sự kiện. Cô mặc áo khoác da giống cha, nắm tay cha và thì thầm với ông khi xem buổi biểu diễn và hôn lên má ông sau khi màn đếm ngược chào năm mới kết thúc.