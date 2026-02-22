Sáng 22/2 (tức mùng 6 Tết), đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc đi Hà Nội, TPHCM và các tỉnh lân cận.

Theo ghi nhận của lực lượng CSGT, giao thông trên các tuyến cao tốc cơ bản ổn định. Một số tuyến có lưu lượng phương tiện tăng theo từng hướng di chuyển nhưng chưa ghi nhận sự cố phức tạp ảnh hưởng đến giao thông.

Tại tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, hiện có mưa phùn, mặt đường trơn trượt. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) đã bố trí 5 tổ tuần tra cơ động để bảo đảm an toàn, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh.

Trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, mật độ phương tiện ở mức bình thường, lưu thông ổn định theo cả hai chiều.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đông đúc phương tiện vào ngày 21/2. Ảnh: Đình Hiếu

Tại tuyến Vạn Ninh – Cam Lộ, phương tiện di chuyển ổn định, mật độ chưa đông, giao thông thông suốt.

Trên tuyến cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu – Bãi Vọt – Hàm Nghi – Vũng Áng, lưu lượng phương tiện di chuyển vào phía Nam rất đông. Lực lượng chức năng đang tổ chức phân luồng, điều tiết nên phương tiện vẫn lưu thông bình thường.

Tại cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ, hướng từ miền Tây về TPHCM có mật độ tăng cao; đoạn từ Trung Lương đến nút giao Tân An đông hơn, phương tiện di chuyển chậm nhưng vẫn bảo đảm lưu thông. Trong khi đó, chiều từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây mật độ khá đông song xe vẫn lưu thông tốt.

Trên cao tốc Bến Lức – Long Thành và Cần Thơ – Cà Mau, mật độ xe ở mức trung bình, giao thông thông thoáng.

Tuyến Vân Phong – TPHCM ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng dần, đặc biệt theo hướng từ Nha Trang về TPHCM.

Đại diện Cục CSGT khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra, bảo đảm tài khoản thu phí điện tử không dừng (ETC) còn đủ số dư trước khi lưu thông. Khi di chuyển trên cao tốc, tài xế cần giữ khoảng cách an toàn, quan sát từ xa và điều chỉnh tốc độ phù hợp với lưu lượng phương tiện cũng như điều kiện thời tiết, nhất là khi có mưa phùn, mặt đường trơn trượt.

Đồng thời, người điều khiển phương tiện cần đi đúng làn đường; bật tín hiệu sớm khi chuyển làn; không chuyển hướng đột ngột.

"Tuyệt đối không dừng, đỗ xe trên làn xe chạy; chỉ dừng tại làn khẩn cấp khi gặp sự cố và đặt cảnh báo theo quy định. Hạn chế phanh gấp; chú ý biển báo điện tử và hướng dẫn của lực lượng CSGT", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Vị đại diện cho biết thêm, khi gặp sự cố hoặc cần hỗ trợ trên cao tốc, người dân có thể liên hệ đường dây nóng 1900.8099 để được hướng dẫn kịp thời.