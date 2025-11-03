Trưa 3/11, nguồn thông tin cho hay, Công an TPHCM bước đầu làm rõ vụ việc thi thể cô gái đang phân hủy trong cốp ô tô được phát hiện tại đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh gây xôn xao dư luận.

Quá trình điều tra, làm việc với những người liên quan, khám nghiệm tử thi, hiện trường và khám nghiệm kỹ thuật xe, công an đủ cơ sở cho rằng, nạn nhân tử vong là N.H.L. (27 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) đã tự vào ô tô, mắc kẹt bên trong và khả năng ngạt khí, dẫn đến tử vong.

Chủ ô tô khai, do xe cũ và bên trong không có tài sản gì nên khi đậu trên vỉa hè cách nhà chừng 50m, đã không khoá xe. Ảnh: L.A

Công an khám nghiệm tử thi cũng xác định, thi thể chị L. không có dấu vết tác động ngoại lực hay bị phù nề và đang trong quá trình phân hủy, bị ngạt thở, tử vong do suy hô hấp.

Công an có nhận định ban đầu, vụ việc không có dấu hiệu của án mạng.

Làm việc với chủ ô tô, công an cho biết người này trình bày đã đậu xe trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ tối 27/10 đến khi phát hiện ra vụ việc. Ông khẳng định không quen biết với nạn nhân L. và không biết vì sao L. lại tử vong trong ô tô của mình.

Chủ ô tô tường trình, từ tối 27/10, khi đậu xe trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt, cách nhà chừng 50m, do xe đời cũ, không có tài sản gì giá trị bên trong nên đã không khoá cửa xe.

Công an đã làm việc với gia đình của nạn nhân L. và thông báo kết quả điều tra ban đầu.

Qua trao đổi với phóng viên, cha mẹ của L. cho biết họ chấp nhận những thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, bởi đã hiểu tình trạng sức khỏe của con gái. Họ cũng nhận định cái chết của L. xuất phát từ phía cá nhân con, nhưng vẫn đang chờ thông báo chính thức từ cơ quan công an.

Đến nay gia đình đã hoàn tất việc lo hậu sự cho L.

Như đã thông tin, cha mẹ của L. cho biết gần đây cô gái này có dấu hiệu trầm cảm. Khoảng 21h30 tối 28/10, L. đi bộ khỏi nhà và mất tích. Trong tối đó, gia đình tìm kiếm nhiều tuyến đường xung quanh nhưng không có kết quả, nên trình báo công an xã Đông Thạnh.

Đáng chú ý, cha mẹ cùng chị gái của L. đã 2 lần tiếp cận chiếc ô tô đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt để tìm kiếm. Trong đó, mẹ của L. từng cố gắng mở cốp xe nhưng không thành công.

Những ngày sau, gia đình mở rộng việc tìm kiếm ra nhiều tuyến đường xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy L.

Đến sáng 1/11, khi người dân và chủ xe phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô trên đường Nguyễn Thị Đẹt, công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra. Cha của L. khi tiếp cận hiện trường xin vào nhận dạng thì bàng hoàng khi phát hiện đó là con gái út của mình.