Vệ binh quốc gia Mỹ. Ảnh: EPA

Theo hãng tin NPR, đây là phản đối pháp lý mới nhất về việc Tổng thống Trump triển khai quân đội tại các thành phố Mỹ như một biện pháp để chống tội phạm hoặc bảo vệ các tòa nhà và nhân viên liên bang, gồm cả các đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Ngày 20/11, Thẩm phán Jia Cobb đã ra phán quyết trên với lập luận rằng việc sử dụng quân đội để thực thi pháp luật trong nước là bất hợp pháp. Bà Cobb tuyên bố, Tổng thống Trump không thể triển khai binh sĩ vì bất kỳ lý do gì mà ông muốn và đặt ra thời hạn 21 ngày để chính quyền có thể kháng cáo trước khi phán quyết có hiệu lực.

Trước đó, Tổng chưởng lý quận Columbia cho rằng, Tổng thống Trump đã làm suy yếu quyền tự chủ của thủ đô Washington, đe dọa an toàn công cộng bằng cách gây căng thẳng giữa cư dân địa phương và lực lượng hành pháp, gây tổn hại tới nền kinh tế của thành phố.

Hồi đầu tháng 8, sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp về tội phạm tại Washington, ông Trump đã điều động hàng trăm lính tới thành phố này mà không có sự đồng ý của thị trưởng. Người đứng đầu nước Mỹ cũng cho triển khai quân đội đến các thành phố như Los Angeles ở bang California, Portland thuộc bang Oregon và Chicago ở bang Illinois trong chiến dịch "giải quyết tội phạm và truy quét người nhập cư không có giấy tờ".

Động thái đã khiến ông Trump vấp phải nhiều chỉ trích của cả các cử tri và đối thủ chính trị.