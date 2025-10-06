Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA

Theo đài RT, thách thức pháp lý xuất hiện trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình nổ ra trên khắp nước Mỹ nhằm phản đối chính sách trấn áp nhập cư và sử dụng lực lượng quân sự tại các thành phố của Tổng thống Donald Trump.

Lầu Năm Góc cho biết sẽ điều động quân đội để hỗ trợ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ cũng như các cơ quan liên bang khác thực hiện nhiệm vụ chính thức, gồm thực thi luật liên bang và bảo vệ tài sản liên bang.

Thống đốc bang California Gavin Newsom, thành viên đảng Dân chủ cho biết, ông đã kiện Tổng thống Trump vì lệnh triển khai Vệ binh quốc gia. Ông Newsom cáo buộc hành động của ông Trump "lạm dụng luật pháp và quyền lực".

Giới chức Oregon và California cho rằng, việc điều động lực lượng vệ binh từ ngoài tiểu bang là một hành vi vượt quá thẩm quyền mới và cần có phán quyết riêng của tòa án.

Một thẩm phán liên bang ở Oregon đã ban hành lệnh tạm thời ngăn chặn mọi quyết định triển khai Vệ binh quốc gia đến Portland, bao gồm cả những người đến từ các tiểu bang khác như California. Thống đốc Newsom và Tổng Chưởng lý California Rob Bonta cùng bang Oregon đã yêu cầu Thẩm phán Karin Immergut gia hạn lệnh trên và cấm điều động vệ binh California đến Oregon. Lệnh của tòa án sẽ có hiệu lực ít nhất cho đến ngày 19/10 trong khi vụ kiện tiếp tục.

Trước đó, vào ngày 5/10, ông Trump tuyên bố trước các phóng viên rằng, việc triển khai quân đội tới Portland là cần thiết vì thành phố này đang bị thiêu rụi. Các quan chức địa phương đã bác bỏ thông tin do tổng thống đưa ra.

Hồi tháng 6, ông Trump đã triển khai khoảng 2.000 thành viên Vệ binh quốc gia và 700 lính thủy đánh bộ đến Los Angeles để dập tắt tình trạng bất ổn liên quan đến các cuộc vây ráp dân nhập cư. Thực thi luật di trú là chủ đề trọng tâm trong chiến dịch tái tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024 của ông Trump, ảnh hưởng đến nhiều quyết định chính sách đối nội của nhà lãnh đạo này.