Vùng nhận diện phòng không Alaska (màu vàng). Ảnh: Al Jazeera.

Hãng tin Al Jazeera dẫn thông báo NORAD vừa đưa ra hôm nay (20/2) với nội dung như sau, 2 máy bay Tu-95s, 2 chiếc Su-35s và 1 chiếc A-50 đều của Nga đã bị phát hiện và theo dõi khi đang hoạt động trong Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Alaska. Để đáp trả, Mỹ đã điều động 2 máy bay chiến đấu F-16, 2 chiến đấu cơ F-35 và 1 chiếc E-3 và 4 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135.

NORAD cho biết các máy bay Nga không xâm phạm không phận chủ quyền của Mỹ hoặc Canada và chúng đã được hộ tống cho đến khi rời khỏi ADIZ của Alaska.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra tuyên bố nào về vụ việc trên. Tuy nhiên, NORAD cho hay, máy bay Nga thường xuất hiện trong ADIZ của Alaska và loại hoạt động này không bị coi là mối đe dọa.

Các quốc gia bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản đã đơn phương tuyên bố, khi tiến vào ADIZ, máy bay quân sự nước ngoài phải tự nhận dạng. Không giống như không phận có chủ quyền, ADIZ không được luật pháp quốc tế công nhận hay được bất kỳ cơ quan quốc tế nào giám sát.

Tháng 7/2024, Mỹ và Canada đã chặn hai máy bay ném bom của Trung Quốc và hai máy bay ném bom của Nga hoạt động trong ADIZ của Alaska. Đây là lần đầu tiên máy bay ném bom của Nga và Trung Quốc được cho là bay cùng nhau trên Bắc Thái Bình Dương, đánh dấu sự mở rộng hơn nữa hợp tác quân sự giữa hai nước và làm Mỹ và các đồng minh lo ngại về sự ổn định khu vực.