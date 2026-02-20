Vật thể bay không xác định. Ảnh: Science History Images/Alamy

Theo báo The Guardian, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết sẽ yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng và những người khác “bắt đầu quá trình xác định và công bố các hồ sơ của chính phủ liên quan đến sinh vật và sự sống ngoài hành tinh, hiện tượng trên không không xác định (UAP) và vật thể bay không xác định (UFO) hay đĩa bay”.

Thông báo của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi người tiền nhiệm Barack Obama gây xôn xao dư luận tuần trước vì phát ngôn rằng người ngoài hành tinh là "có thật". Ông Obama nói với người dẫn chương trình podcast Brian Tyler Cohen: "Người ngoài hành tinh có thật nhưng tôi chưa từng nhìn thấy họ".

Hôm qua (19/12), ông Trump cáo buộc người tiền nhiệm Obama tiết lộ "thông tin mật". Tuyên bố trước các phóng viên trên chuyên cơ Không lực 1, ông Trump nói: "Tôi không biết liệu người ngoài hành tinh có thật hay không... Tôi có thể giúp ông Obama thoát khỏi rắc rối bằng cách giải mật thông tin".

Hồi đầu tuần, ông Obama đã làm rõ thông tin rằng ông chưa từng thấy bằng chứng nào về việc "người ngoài hành tinh đã liên lạc với chúng ta nhưng về mặt thống kê, vũ trụ rộng lớn đến mức khả năng có sự sống ngoài kia là rất cao”.

Khi được hỏi về khả năng có người ngoài hành tinh đến thăm Trái đất, ông Trump cho hay: "Tôi không có ý kiến ​​gì về điều đó. Tôi chưa bao giờ nói về nó. Nhiều người thì có. Nhiều người tin vào điều đó”.

Sự quan tâm của công chúng đối với UFO và khả năng chính phủ Mỹ che giấu bí mật về sự sống ngoài hành tinh đã trỗi dậy trở lại sau khi một nhóm cựu quan chức Lầu Năm Góc và chính phủ rò rỉ các video của Hải quân về các vật thể không xác định cho truyền thông Mỹ vào năm 2017.

Vấn đề trên đã thúc đẩy Quốc hội tổ chức các phiên điều trần đầu tiên về UFO trong 50 năm vào tháng 5/2022. Mặc dù các quan chức cho biết, những vật thể, xuất hiện dưới dạng những hình tam giác màu xanh lá cây trôi nổi phía trên một tàu Hải quân, rất có thể là máy bay không người lái.