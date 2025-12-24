Báo The Hill đưa tin, sau hơn 2 tháng xem xét, Tòa án Tối cao Mỹ hôm 23/12 đã bác bỏ lệnh điều động lực lượng vệ binh quốc gia đến thành phố Chicago, do chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành hồi tháng 10.

“Chính phủ Mỹ đã thất bại trong việc xác định nguồn thẩm quyền nào cho phép quân đội thực thi luật pháp ở bang Illinois. Tổng thống Trump chưa viện dẫn bất kỳ điều luật nào quy định ngoại lệ đối với Đạo luật Posse Comitatus, vốn hạn chế việc sử dụng quân đội để thực thi luật pháp dân sự. Thay vào đó, ông Trump dựa vào thẩm quyền hiến pháp hiện có nhằm cho phép bản thân điều động quân đội bảo vệ các nhân viên và tài sản liên bang”, trích phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ.

Ảnh: Vệ binh quốc gia Mỹ/Mạng xã hội X

Cùng ngày, Thống đốc bang Illinois JB Pritzker, thành viên đảng Dân chủ đã gọi phán quyết trên là "thắng lợi lớn" dành cho bang này cũng như nền dân chủ Mỹ. “Tôi rất mừng khi Tòa án Tối cao tuyên bố ông Trump không có thẩm quyền điều vệ binh liên bang ở Illinois… Những thành viên của vệ binh quốc gia không bao giờ nên bị lợi dụng cho mục đích chính trị”, ông Pritzker nói.

Tuy nhiên, thông cáo của Nhà Trắng khẳng định phán quyết trên không ảnh hưởng đến chương trình nghị sự của ông Trump.

“Tổng thống đã hứa với người dân Mỹ rằng ông sẽ làm việc không ngừng nghỉ để thực hiện luật nhập cư và bảo vệ các nhân viên liên bang khỏi những kẻ bạo loạn. Ông Trump đã huy động vệ binh quốc gia để bảo vệ các sĩ quan thực thi pháp luật, và đảm bảo những kẻ bạo loạn không phá hủy các công trình hay tài sản liên bang. Phán quyết hôm nay không gây ảnh hưởng đến chương trình nghị sự quan trọng đó”, phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson nói với kênh CBS.