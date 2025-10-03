XEM VIDEO:

Chiều nay (3/10), ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông tin về diễn biến bão Matmo, cũng như cảnh báo những tác động của cơn bão này.

Theo đó, đến 17h, bão Matmo đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, là cơn bão số 11 trong năm 2025, với cường độ mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khá nhanh, khoảng 25km/h.

Hướng di chuyển của bão số 11 Matmo chiều 3/10. Nguồn: VNDMS

Diễn biến và hiện trạng bão Matmo

Về diễn biến bão Matmo, ông Lâm cho biết, sáng 2/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 21 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Cơn bão này có tên quốc tế là Matmo (do Mỹ đặt tên, trong tiếng Chamorro có nghĩa là mưa lớn).

Vào trưa ngày 3/10, tại khu vực ngoài Biển Đông, các trung tâm dự báo bão quốc tế đưa ra nhận định tương đối thống nhất, là chiều cùng ngày, bão Matmo sẽ tiến vào Biển Đông.

Sau đó, đến chiều và đêm 5/10, bão sẽ đi qua khu vực giữa đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) để đi vào phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ. Cường độ bão khi ở khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) mạnh cấp 12-13, khi vào Vịnh Bắc Bộ giảm còn cấp 10, sau đó có khả năng di chuyển vào khu vực đất liền tỉnh Quảng Ninh và suy yếu dần.

Cơ quan khí tượng quốc gia Việt Nam cũng cùng thống nhất dự báo, khoảng chiều tối 3/10, bão Matmo sẽ vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Lu-Dông (Philippines) vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 11.

Dự báo sau khi di chuyển vào Biển Đông, gặp điều kiện nhiệt độ mặt nước biển tương đối thuận lợi (khoảng 29 độ C), độ đứt gió tại khu vực phía Bắc của Biển Đông (nơi vùng tâm bão Matmo di chuyển vào) nhỏ, thuận lợi cho sự phát triển của bão.

Trong khi đó, áp cao cận nhiệt đới, hình thế quyết định tốc độ và hướng di chuyển của bão, lấn mạnh về phía Tây khiến bão có xu hướng mạnh lên và di chuyển nhanh (trung bình từ 25-30km/h).

“Cường độ cực đại của bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 14-15 khi ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào chiều tối ngày 4/10”, ông Lâm nhận định.

Hai kịch bản bão đổ bộ đất liền

Theo ông Lâm, từ thời điểm bão di chuyển vào khu vực vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), lưỡi áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu, lúc này sẽ có 2 kịch bản di chuyển của bão số 11.

Kịch bản 1 (có xác suất khoảng 70-75%) tương ứng với xu hướng lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh và rút ra phía Đông, bão số 11 sẽ di chuyển theo hướng lệch Bắc nhiều hơn, ở trên đất liền nhiều hơn (khá giống đường đi của bão số 9).

Với kịch bản này, khi đến khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Ninh, bão suy giảm từ 2-4 cấp so với thời điểm bão mạnh nhất; đồng thời, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 9-10, đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng cấp 8-9, và có mưa to đến rất to ở Bắc Bộ (trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi).

Bão số 10 Bualoi tàn phá nặng nề nhiều nơi ở miền Bắc đến Quảng Trị. Ảnh: Lê Dương

“Điều này thực sự đáng lo ngại, bởi tâm mưa tiếp tục tập trung tại khu vực trung du và miền núi, đặc biệt là các tỉnh như Tuyên Quang, Hà Giang (cũ), Lào Cai và Yên Bái (cũ) - những địa phương vốn đã chịu nhiều ảnh hưởng trong các đợt mưa trước”, ông Lâm nhấn mạnh.

Đối với kịch bản 2, cực đoan hơn (có xác suất khoảng 25-30%), là khi áp cao cận nhiệt đới suy yếu không đáng kể khiến bão di chuyển chủ yếu trên biển nên suy yếu ít hơn kịch bản 1. Do đó, cường độ bão khi đi vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng sẽ mạnh hơn, có thể gây gió mạnh cấp 9-10 (giật cấp 12-14).

Với kịch bản này, ảnh hưởng gió mạnh sẽ mở rộng xuống phía nam hơn (Quảng Ninh - Ninh Bình); mưa lớn có xu hướng gia tăng, và vùng gió mạnh sẽ ăn sâu hơn vào đất liền, ở khu vực đồng bằng và Thanh Hóa.

Ông Lâm lưu ý thêm, các khả năng di chuyển của bão còn có thể thay đổi, nhất là từ khi bão vào Biển Đông, các kịch bản sẽ rõ ràng hơn. Vì vậy, các cấp chính quyền và người dân cần cập nhật thông tin liên tục về cơn bão Matmo (bão số 11).

Mưa lớn kèm nước lũ dâng cao ở miền Bắc, Thanh Hóa

Cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Đặc biệt, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ trên 400mm.

Đồng thời, từ 6-9/10, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ phổ biến ở mức trên báo động 2 đến trên báo động 3.