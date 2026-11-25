Giá cả là chuyện phải tính từng ngày, từng bữa ăn

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ sau khi Quốc hội thông các luật, nghị quyết thì phải chuẩn bị cho việc các luật, nghị quyết có hiệu lực.

Chính phủ, các bộ, ngành cần ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn. Địa phương phải bố trí người và kinh phí cho những nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu

"Ngay năm 2027, bà con có quyền trông đợi và những vướng mắc trong làm ăn phải được tháo gỡ. Người dân hưởng đầy đủ, hưởng đúng những quyền lợi đã được quy định.

Hiện nay, tâm lý của bà con rất phấn khởi. Các quy định về luật pháp, thể chế được tháo gỡ rất nhanh. Nhưng sự quan tâm hơn của cử tri, của bà con là những quyết sách, quy định đó phải nhanh chóng đi vào cuộc sống" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Quốc hội đặt ra mục tiêu năm 2027 phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận 2 yêu cầu này gắn rất chặt với nhau. Doanh nghiệp có yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất thì mới tạo ra thêm việc làm. Người lao động có việc làm và giá cả ổn định thì thu nhập tăng thêm mới thực sự cải thiện cuộc sống.

"Với một gia đình sống bằng đồng lương, giá cả là chuyện phải tính từng ngày, từng bữa ăn, từ việc học của con cho đến thuốc men của cha mẹ. Rất nhiều những khoản phải dự trù, hạch toán, phải chủ động" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phân tích. Ông cho rằng khi xem xét kế hoạch và ngân sách thì Quốc hội phải tính đến những điều này.

Theo ông, yêu cầu là tăng trưởng nhưng không để ảnh hưởng kinh tế vĩ mô, vì nếu bị ảnh hưởng sẽ mất vài năm để khắc phục; kiểm soát chặt lạm phát để đời sống thực, thu nhập thực của người dân được bảo đảm, cải thiện, nâng cao.

Cử tri các phường nêu kiến nghị với đại biểu Quốc hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông tin từ kỳ tính thuế năm 2027, ngưỡng doanh thu hằng năm để doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh được chọn cách tính thuế thu nhập tăng từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng.

"Đây là ngưỡng chọn cách tính chứ không phải là ngưỡng để miễn thuế" - ông nêu rõ và đề nghị cơ quan thuế có hướng dẫn để hộ kinh doanh nắm được.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai (ngày 27/9), cử tri phản ánh sau sắp xếp bộ máy, công việc ở một số phường tăng lên nhiều trong khi thiếu cán bộ am hiểu những lĩnh vực mới được giao.

Về nội dung này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết thành phố đã có kế hoạch rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ ở 126 xã, phường để tăng cường cho nơi còn thiếu. Làm việc với lãnh đạo thành phố hôm 15/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị khi giao thêm việc cho các cơ sở thì phải giao đủ thẩm quyền và điều kiện để làm việc.

"So với một năm trước thì bà con cũng nhận thấy hoạt động của chính quyền cơ sở, bộ máy tốt hơn trước rất nhiều. Không chỉ Hà Nội mà cả nước cũng đều nhận thức điều này. Cải cách, sắp xếp vừa qua là rất đúng hướng" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ. Ông cho biết khi công tác ở nước ngoài thì một số nước cũng đã hỏi về kinh nghiệm về nội dung này.

Sống thọ mà ốm yếu cũng rất vất vả

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Hoàn Kiếm nêu về việc một số trường hợp từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu, khó khăn nhưng chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp hưu trí xã hội vì không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết ngày 21/11 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Ông đề nghị thành phố rà soát ngay, hỗ trợ theo thẩm quyền và chuẩn bị để thi hành khi luật có hiệu lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ các quy định về luật pháp, thể chế được tháo gỡ rất nhanh

"Đoàn sẽ có kiến nghị với Chính phủ để đánh giá việc thực hiện chính sách ở đô thị, tính cả chi phí sinh hoạt và khả năng ngân sách khi đề xuất lộ trình mở rộng diện hưởng, giảm dần tuổi hưởng trợ cấp" - ông nêu định hướng và phân tích việc phấn đấu nâng tuổi thọ người Việt lên trung bình 80 tuổi (hiện ở mức 74 tuổi), cùng với đó là tăng độ tuổi sống khỏe.

Ông nhấn mạnh "sống thọ nhưng phải khỏe, sống thọ mà ốm yếu cũng rất vất vả".

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông tin về việc rà soát chính sách an sinh xã hội, đặc biệt với những người có công, Mẹ Việt Nam anh hùng...

Về phát triển kinh tế bạc, ông cho rằng đây là vấn đề phải quan tâm. Dẫn chứng ở Nhật Bản đang khuyến khích việc này, ông cho biết có những người 70 tuổi mới khởi nghiệp hay động viên gia đình, con cái lập doanh nghiệp, khởi nghiệp.

Đối với nội dung được cử tri phường Cửa Nam nêu lên là những khó khăn khi triển khai đề án về nghệ thuật ẩm thực và đổi mới sáng tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Quốc hội cũng vừa cho ý kiến lần đầu về dự án Luật phát triển công nghiệp văn hóa. Theo ông, mỗi khu dân cư, tổ dân phố phải có những thiết chế văn hóa tại cơ sở đó là những hoạt động chung, câu lạc bộ, địa điểm để sinh hoạt.

"Con cháu đi làm cả ngày, ở trong nhà cũng buồn thì ban ngày, ban chiều các cụ có thể ra câu lạc bộ sinh hoạt với nhau, đánh cờ, trò chuyện, tâm tình, học hát, học múa, sinh hoạt văn hóa, rồi họp chi bộ, họp tổ dân phố. Thậm chí, đó là nơi để gia đình có việc gì thì mời bà con xóm làng đến cùng chia vui, chia sẻ" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và cho rằng cần tận dụng những trụ sở dôi dư sau sắp xếp cho việc này.

Với ẩm thực, ông cho rằng nên hình thành những trung tâm ăn uống, quản lý thật chặt vấn đề an toàn thực phẩm và tạo môi trường văn minh đô thị. Ông nêu thực tế do không có không gian nên có tình trạng người bán hàng tận dụng vỉa hè trước cửa, ngồi cả lên cống.

Cử tri phường Ngọc Hà thì quan tâm đến quyền tham gia của người dân vào công việc của cơ sở. Về vấn đề này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Luật Thực hiện dân chủ cơ sở sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Theo đó, có những việc phường làm được ngay, khi quyết định thì cần nói rõ ý kiến nào đã tiếp thu, ý kiến nào chưa tiếp thu và vì sao. Phường phải duy trì gặp gỡ trực tiếp, việc đã nhận tại buổi đối thoại cần có người chịu trách nhiệm và có ngày trả lời để MTTQ, người dân theo dõi, giám sát.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đó chính là thực hiện quyền làm chủ, dân chủ ở cơ sở khi những việc hằng ngày, trong cuộc sống, trong phường, trong ngõ xóm được bà con thống nhất. Ông đánh giá Hà Nội làm những việc này rất tốt, trong đó có giải phóng mặt bằng rất nhanh, bởi có nơi nhiều năm không làm được nhưng khi bàn với tổ dân phố, nhân dân lại rất được đồng tình, ủng hộ.

Đưa dẫn chứng về việc này, ông cho biết khi trực tiếp kiểm tra cơ sở, có những người nói rằng "Chúng tôi phải ở xa hơn nhưng khi nhận nhà, chúng tôi bừng tỉnh, mới thấy cuộc sống của mình ngày xưa sao mà khó khăn thế".

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, có cụ già chia sẻ trước đây chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong nhà mình vì nhà lụp xụp, ở trong ngõ mà chật chội, chưa bao giờ được hưởng những luồng gió mát khi mở cửa sổ... Nhưng bây giờ, được Nhà nước quan tâm, họ đã có chỗ ở tốt hơn trước.