Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, sáng 25/11, tại trụ sở HĐND - UBND phường Hoàn Kiếm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 1) tiếp xúc cử tri của 10 phường trên địa bàn TP để thông báo về kết quả kỳ họp thứ hai và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đại biểu Quốc hội

Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16

Đại biểu Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam báo cáo kết quả trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền

Lãnh đạo TP, các sở, ban, ngành của TP tại buổi tiếp xúc cử tri

Các cử tri dự buổi tiếp xúc

Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 vừa diễn ra trong 27 ngày, hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Quốc hội đã dành 80% thời gian kỳ họp để xem xét, thảo luận và thông qua 38 luật, 18 nghị quyết (trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và quyết định vấn đề quan trọng và 1 nghị quyết kỳ họp), đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật.

Trong số 38 luật được thông qua có 22 luật, bộ luật lớn, quan trọng được ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện, căn bản, mang tính nền tảng của hệ thống pháp luật; 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật hiện hành.

Các luật tập trung hoàn thiện thể chế trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế - tài chính, đất đai, nhà ở, bất động sản, ngân sách, đấu thầu, doanh nghiệp đến y tế, văn hóa, lao động, an sinh xã hội, an ninh, chuyển đổi số và tư pháp.

Cùng với công tác lập pháp, Quốc hội xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự và các vấn đề quan trọng khác, trong đó có chủ trương đầu tư các chương trình, dự án quan trọng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển.

Một dấu ấn tại kỳ họp thứ hai là Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung vào hai lĩnh vực tài chính và khoa học - công nghệ.

Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, với 65 lượt đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi và 7 lượt đại biểu tham gia tranh luận. Các câu hỏi phản ánh sát thực tiễn đời sống, tập trung vào những điểm nghẽn về thể chế, chính sách và nguồn lực.