Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được tổ chức thành công tốt đẹp.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nêu những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Liên hiệp đã chủ động tham mưu, lồng ghép các hoạt động đối ngoại nhân dân vào các hoạt động đối ngoại cấp cao, góp phần làm phong phú nội dung, tăng thêm chiều sâu cho hoạt động đối ngoại, củng cố vững chắc lòng tin chính trị, thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam với nhân dân các nước.

Công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đổi mới về tư duy, nội dung và phương thức, từ "giao lưu thuần túy" sang "kiến tạo nội dung chính trị".

Mạng lưới bạn bè quốc tế được mở rộng theo hướng đa dạng hóa, đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công tác phi chính phủ nước ngoài được triển khai chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt với các mục tiêu phát triển của đất nước.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn báo cáo. Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ông Phan Anh Sơn cho biết, thời gian tới Liên hiệp sẽ chủ động xây dựng "mạng lưới đối tác thế hệ mới", góp phần đưa đối ngoại nhân dân từng bước gắn chặt với lợi ích về kinh tế, an ninh, công nghệ… của đất nước.

Liên hiệp cũng sẽ phát huy hơn nữa hiệu quả "ngoại giao tâm công" để thu hút những lực lượng, những người có ảnh hưởng đến chính trị, xã hội các nước; tập trung kết nối thế hệ trẻ toàn cầu thông qua các dự án, cơ chế hợp tác cụ thể.

Mạng lưới đối tác này vừa góp phần giúp tiếp cận các nguồn lực, vừa làm tốt việc bảo vệ lợi ích của Việt Nam trên các diễn đàn, hóa giải các vấn đề phức tạp từ sớm, từ xa.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đất nước đang đứng trước một thời điểm có ý nghĩa lịch sử.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong nhịp độ phát triển của thế giới nếu nước ta đứng lại hoặc chậm thì sẽ lạc hậu; nếu phát triển từ từ, từng bước một thì cũng tụt hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng muốn hội nhập tốt thì đối ngoại phải dẫn dắt mở đường. Trong ba trụ cột ngoại giao thì đối ngoại nhân dân, nhất là lĩnh vực văn hóa còn đi trước ngoại giao nhà nước.

Đối ngoại của một quốc gia không chỉ được tiến hành bằng những cuộc tiếp xúc chính thức giữa các Nhà nước và các đảng chính trị, mà đằng sau các mối quan hệ quốc tế là con người, là nền tảng xã hội và lòng tin.

“Đó là lợi thế độc quyền, là không gian riêng của đối ngoại nhân dân. Sức mạnh nhân dân là vô địch và chúng ta phải chủ động khai thác, tích cực phát huy sức mạnh đó", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Xây dựng 'thế trận lòng dân' quốc tế

Trên cơ sở báo cáo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giải 5 “bài toán” lớn.

Thứ nhất, Đảng và Nhà nước đã xác định đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột đối ngoại. Để vai trò ấy thực sự được các cấp, các ngành và toàn xã hội ghi nhận, thì sự chuyển biến nhận thức phải bắt đầu từ chính Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; phải đi sâu đến từng cán bộ, công chức, hội viên.

Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Thứ hai, phải nâng tầm năng lực nghiên cứu, phối hợp với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước xử lý những vấn đề phức tạp trong quan hệ giữa các nước. Muốn đối thoại được hiệu quả, nếu gặp vấn đề lớn hoặc hoạch định chính sách quốc tế, phải có thông tin, lập luận vững chắc.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần phát huy những lợi thế tiếp cận những nguồn tin đa chiều, kiểm chứng và phân tích để nhận diện thực chất xu hướng, hiểu đúng thái độ của đối tác, từ đó tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Thứ ba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định “sự gắn kết giữa giới tinh hoa và quần chúng” để xây dựng "thế trận lòng dân" quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng việc kiến tạo mạng lưới đối tác thế hệ mới, trong đó có giới tinh hoa, nghị sĩ, học giả, CEO quốc tế là hướng đi đột phá, rất cần thiết trong kỷ nguyên số. Nhưng cội nguồn sức mạnh của đối ngoại nhân dân vẫn là "nhân dân"; phải nuôi dưỡng tình cảm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ…

Bên cạnh đó, hơn 6,5 triệu đồng bào ta ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt không tách rời của dân tộc Việt Nam. Việc thu hút trí thức, doanh nhân kiều bào không chỉ vì mục tiêu kinh tế, mà là để củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Thứ tư, về phát huy vai trò điều phối sức mạnh tổng hợp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định muốn kết nối tri thức, công nghệ, muốn mở rộng quan hệ quốc tế cho các cơ quan, địa phương để góp phần phục vụ phát triển đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam thì Liên hiệp không thể làm một mình.

Thứ năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương khẩn trương phối hợp, tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện thể chế về đối ngoại nhân dân.

Cán bộ đối ngoại nhân dân thế hệ mới phải là những người vững về bản lĩnh chính trị, sâu sắc về văn hóa, tinh thông nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ và nhạy bén với thời cuộc, không ngừng đổi mới mình, đặc biệt là phải có những cán bộ trẻ.