Chiều 14/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019-2026; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 và thực hiện công tác nhân sự.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội

Trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2026, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết, Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” trong thực hiện nhiệm vụ, nhận diện và vượt qua khó khăn thách thức.

Công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chuyển từ "giao lưu thuần túy" sang "kiến tạo nội dung chính trị".

Mạng lưới bạn bè quốc tế không chỉ được củng cố mà còn mở rộng đáng kể theo hướng đa dạng hóa, đi vào chiều sâu và thực chất, qua đó góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu

Công tác thông tin đối ngoại và vận động người Việt Nam ở nước ngoài được đổi mới về hình thức và đa dạng hóa cơ quan truyền thông, giúp lan tỏa hình ảnh đất nước và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cũng như đồng bào ta ở nước ngoài...

Đối ngoại nhân dân trở thành "lá chắn mềm", "vành đai hòa bình"

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, Đảng và Nhà nước nhận thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, có nhiều đổi mới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu

Liên hiệp có chuyển biến mang tính đột phá, đi vào thực chất và hiện đại hơn: từ tư duy giao lưu, hữu nghị là chủ yếu đã chuyển sang gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Dù nguồn viện trợ toàn cầu có xu hướng giảm, song Liên hiệp vẫn duy trì, đa dạng hóa được các nguồn lực, phân bổ vào các lĩnh vực như giảm nghèo, giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó biến đổi khí hậu... Nguồn lực này không chỉ mang lại giá trị vật chất, mà còn là "nhịp cầu" gắn kết tình cảm của nhân dân các nước đối với nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhận thức đúng tầm về sứ mệnh của đối ngoại nhân dân.

Các cấp, các ngành cần quan tâm lãnh đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, hoạt động đối ngoại trở thành “lá chắn mềm", "vành đai hòa bình" góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Bà cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo ra sản phẩm cụ thể góp phần làm giàu cho đất nước.

Toàn hệ thống hội cần chuyển tư duy từ coi trọng số lượng sang chất lượng, không chạy theo sự kiện bề nổi, tập trung vào chiều sâu và hiệu quả thực chất.

Toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bên cạnh nhiệm vụ cốt lõi "xây dựng nền tảng xã hội vững chắc, ổn định" cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước, phải chuyển mạnh sang mô hình đối ngoại nhân dân kiến tạo phát triển.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gợi mở cần lấy hiệu quả kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ làm thước đo giá trị, trở thành cầu nối thực chất giúp địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu kết nối với thế giới.

Mọi chương trình vận động nguồn lực quốc tế, viện trợ phi chính phủ nước ngoài phải gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển quốc gia, bám sát nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, hướng vào các lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, giáo dục chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng 97 đại biểu được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Bà cũng đề nghị chủ động kết nối với giới học giả, doanh nhân, viện nghiên cứu, đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng trẻ yêu mến Việt Nam ở nước bạn nhằm bảo đảm tính kế thừa bền vững của mối quan hệ bè bạn quốc tế. Đồng thời, phải tạo bước tiến đột phá trong công tác thông tin đối ngoại, nâng cao năng lực "kể câu chuyện về Việt Nam với thế giới".

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng cần quyết liệt hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu năng, hiệu quả.