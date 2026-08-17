Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2026), chiều 17/8, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Bộ Công an. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Từ nền móng ban đầu là các lớp học về Báo vụ, Cơ yếu, Kỹ thuật nghiệp vụ, Thông tin liên lạc, trải qua nhiều giai đoạn, với những tên gọi và mô hình tổ chức khác nhau, các thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, cung cấp cho lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an Lào và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia hàng vạn cán bộ trên lĩnh vực kỹ thuật, nghiệp vụ và công nghệ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và hợp tác quốc tế về an ninh, trật tự.

Quyết định nâng cấp lên Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân vào năm 2010 và tiếp tục đổi tên, nâng cấp thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh năm 2025, là một dấu mốc lịch sử của Học viện, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và quyết tâm chính trị của Lãnh đạo Bộ Công an, định hướng chiến lược về đầu tư phát triển Học viện thành cơ sở giáo dục đại học tiên tiến, trung tâm nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyên sâu về kỹ thuật và công nghệ then chốt, chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của Học viện và các thế hệ cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh khoa học, công nghệ đang phát triển với tốc độ chưa từng có, trong đó trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, dữ liệu lớn và các công nghệ mới đang làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Để chủ động tạo ra thời cơ, biến nguy thành cơ, giữ vững ổn định, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh thế giới bất định và khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia đã xác lập hàng loạt tư duy, nhận thức mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi Học viện phải đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn, khát vọng lớn hơn và bước phát triển đột phá hơn; không chỉ làm tốt những gì đang có, Học viện phải chủ động đi trước, từng bước làm chủ và dẫn dắt, thúc đẩy phát triển công nghệ an ninh, trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo ở tầm quốc gia, khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải xác định rõ tầm nhìn, vị thế và sứ mệnh của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh trong kỷ nguyên mới. Việc chuyển đổi Trường thành Học viện không đơn thuần là sự thay đổi về tên gọi, mô hình tổ chức, mà phải tạo bước chuyển căn bản về chất theo xu hướng, mô hình giáo dục đại học của thế giới. Theo đó cần tập trung phát triển gắn kết chặt chẽ đào tạo-nghiên cứu khoa học-ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Học viện phải trở thành trụ cột chiến lược của Ngành Công an, của quốc gia trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ và dẫn dắt công nghệ an ninh, tiên phong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao các sản phẩm khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ bảo vệ an ninh, trật tự và phát triển bền vững đất nước; tập trung mọi nguồn lực, giải pháp hiện thực hóa bằng được mục tiêu đã xác định.

Học viện phải đi đầu thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược an ninh quốc gia.

Tập trung đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng phát triển năng lực, tăng thực hành, thực nghiệm, mô phỏng và giải quyết các bài toán thực tiễn; đẩy mạnh đào tạo tài năng, chương trình tiên tiến, chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và liên kết quốc tế.

Hình thành năng lực của người học không chỉ sử dụng, vận hành, hướng đến phải thiết kế, phát triển, làm chủ công nghệ.

Đổi mới nghiên cứu khoa học từ các đề tài đơn lẻ sang chương trình, nhiệm vụ nghiên cứu lớn, gắn với những vấn đề thực tiễn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, yêu cầu chuyển đổi số và xây dựng công nghiệp an ninh, hướng tới ứng dụng, chuyển giao và hình thành sản phẩm.

Tăng cường liên kết giữa Học viện với đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp, để thực tiễn đặt hàng nghiên cứu và kết quả nghiên cứu nhanh chóng trở lại phục vụ thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung phát triển các ngành, chương trình đào tạo và hướng nghiên cứu theo các công nghệ chiến lược của quốc gia trên cơ sở nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp an ninh; rà soát, điều chỉnh hệ thống ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng tập trung, chuyên sâu, trọng tâm, trọng điểm, bám sát các công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia, công nghiệp an ninh; ưu tiên các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược; nghiên cứu đưa vào giảng dạy một số ngành, lĩnh vực khoa học kỹ thuật mới và các công nghệ mới có tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia.

Việc phát triển các ngành, chương trình đào tạo, hướng nghiên cứu phải bảo đảm thực hiện tốt bốn yêu cầu: Xây dựng hệ thống lý luận về khoa học kỹ thuật và công nghệ an ninh; nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao các sáng chế, giải pháp kỹ thuật, công nghệ an ninh; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về các công nghệ then chốt, chiến lược; hình thành năng lực ứng dụng, làm chủ công nghệ lõi và ươm tạo công nghệ, sản phẩm công nghệ an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý lấy xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học và chuyên gia giỏi làm khâu đột phá. Học viện cần có chiến lược đặc biệt, sớm hình thành đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành vừa có bản lĩnh chính trị, vừa giỏi chuyên môn, có năng lực nghiên cứu, sáng tạo và hội nhập quốc tế; đây là vấn đề then chốt quyết định sự phát triển của Học viện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bên cạnh phát huy nội lực tự đào tạo, Chính phủ, Bộ Công an quan tâm chỉ đạo, có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cả trong và ngoài lực lượng cho Học viện. Tạo cơ chế, nguồn lực và điều kiện đặc thù để Học viện phát triển nhanh, đúng tầm vóc; tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các đề án, dự án lớn đang triển khai, tạo nền tảng cho bước phát triển đột phá của Học viện. Đầu tư phải đi trước một bước, tập trung, trọng điểm, tạo năng lực mới về đào tạo, nghiên cứu và làm chủ công nghệ, tránh dàn trải, lãng phí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương, trường đại học, viện nghiên cứu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xây dựng và phát triển Học viện thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu công nghệ an ninh trọng điểm của quốc gia; chỉ đạo, phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nguồn lực đặc thù để phát triển Học viện theo định hướng đã xác định; tạo thuận lợi thúc đẩy tăng cường liên kết giữa Học viện với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức công nghệ trong nước, quốc tế.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên Học viện Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Thiếu tướng Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo tâm huyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thiếu tướng Lê Minh Thảo khẳng định đây là những định hướng chiến lược đặc biệt quan trọng đối với công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân nói chung và Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh nói riêng. Đảng ủy Học viện sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, các cơ sở giáo dục đào tạo trong và ngoài Công an nhân dân, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, cụ thể hóa bằng các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện quyết liệt, hiệu quả nội dung chỉ đạo.

Theo TTXVN