Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, diễn ra đúng một năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình (tháng 4/2025).
Đây cũng là lần thứ ba trong thời gian chưa đầy hai năm, hai lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước tiến hành thăm song phương.
3 ý nghĩa rất đặc biệt
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, chuyến thăm đánh dấu một khởi đầu mới trong quan hệ song phương khi cả hai nước đều bước vào giai đoạn phát triển mới. Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội 14 của Đảng, Trung Quốc khởi đầu triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15.
Việc hai bên sớm tổ chức chuyến thăm thể hiện sự coi trọng hàng đầu và quyết tâm cao của hai bên đối với việc phát triển mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em” ngày càng bền vững hơn, ổn định, thực chất hơn trong thời gian tới.
Chuyến thăm là dịp rất quan trọng để nâng tầm gắn kết chiến lược và xác lập tầm cao mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước. Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước sẽ cùng xác định những định hướng mới, đột phá mới trong hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch, hợp tác chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, nỗ lực cùng hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển của mỗi nước.
Chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy các giải pháp tháo gỡ một số vấn đề còn khác biệt, vướng mắc, tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương, từ đó góp phần làm cho mối quan hệ hai nước ngày càng ổn định, bền vững.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, mối quan hệ ngày càng ổn định, hiệu quả và thực chất giữa hai nước sẽ góp phần đắc lực cho việc hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, phát triển của cả Việt Nam và Trung Quốc trong kỷ nguyên mới, góp phần giữ vững ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực bất ổn, bất định hiện nay.
Chính vì vậy, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, tạo dấu ấn, tạo xung lực mới cho quan hệ song phương.
6 thành tựu trong quan hệ Việt - Trung
Đánh giá về những thành tựu trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, quan hệ hai nước duy trì đà phát triển tích cực, có nhiều bước tiến triển rõ nét, tương đối toàn diện theo định hướng “6 hơn”.
Thứ nhất, tin cậy chính trị được củng cố và tăng cường, phát huy vai trò định hướng chiến lược, dẫn dắt quan hệ song phương phát triển trên các lĩnh vực. Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên dưới nhiều hình thức.
Thứ hai, hợp tác ngoại giao, quốc phòng - an ninh có nhiều dấu ấn và chuyển biến thực chất. Hai bên đã lần đầu tiên tổ chức thành công phiên họp lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an trong khuôn khổ Phiên họp lần thứ 17 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.
Thứ ba, hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, đầu tư duy trì đà phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước.
Việt Nam 10 năm liên tiếp giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, hai năm liền (2024, 2025) là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới. Trung Quốc nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.
Năm 2025, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 256,4 tỷ USD, tăng 24,8% so với năm trước. Cơ cấu thương mại tiếp tục được cải thiện, nhiều mặt hàng nông sản, thủy sản của Việt Nam ngày càng mở rộng thị phần tại Trung Quốc.
Hợp tác đầu tư có bước chuyển từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng, Trung Quốc hiện đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký với 5,96 tỷ USD (sau Singapore), tăng 33,4% so với năm trước với sự xuất hiện nhiều hơn các dự án công nghệ cao về điện tử, xe hơi năng lượng mới.
Kết nối chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông và logistics, đạt nhiều tiến triển tích cực.
Thứ tư, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương diễn ra sôi động. Năm 2025, Việt Nam đón 5,28 triệu lượt du khách Trung Quốc, tăng 41,3% so với năm trước và đứng đầu về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam.
Số lượng học sinh Việt Nam tại Trung Quốc ở mức kỷ lục, đạt gần 24.000 người (tăng gấp đôi so với năm 2019)...
Thứ năm, hai bên cũng duy trì phối hợp, hợp tác tốt tại các cơ chế đa phương; chia sẻ quan điểm về ủng hộ chủ nghĩa đa phương.
Thứ sáu, vấn đề biên giới, lãnh thổ, tình hình biên giới trên đất liền tổng thể duy trì ổn định; các cơ chế trao đổi, đàm phán, hợp tác về vấn đề trên biển được duy trì thường xuyên, cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định, những thành tựu đạt được không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hai Đảng, hai nước, mà còn đóng vai trò quan trọng đối với ổn định và phát triển của khu vực.
Đây là nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục đưa quan hệ song phương phát triển theo hướng ổn định, lành mạnh, bền vững và lâu dài, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để mở ra những đột phá, đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển ở tầm cao mới.