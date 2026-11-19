Tối 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tham dự tiệc chiêu đãi do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân chủ trì.
Trước khi hội nghị bắt đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch hội nghị cấp cao APEC 2026 đã đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo các nền kinh tế thành viên dự phiên họp. Sau đó, lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên chụp ảnh chung.
Tối 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề Tuần lễ cấp cao APEC 2026.
Chiều 18/11, tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu về Năm APEC 2027 - hành trình qua nhiều miền đất của Việt Nam, với sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.