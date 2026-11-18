Chiều 18/11, tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng gặp lại Tổng thống Vladimir Putin; đánh giá cao vai trò và đóng góp của Liên bang Nga trong APEC; đề nghị Liên bang Nga ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao những thành quả hai bên đạt được trong việc không ngừng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, ngay sau chuyến thăm, Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hành động với mục tiêu và thời hạn cụ thể, chú trọng triển khai các dự án chiến lược và hợp tác trong những lĩnh vực trụ cột.

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga hồi tháng 9 là dấu mốc mới trong quan hệ hai nước. Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, ưu tiên trong chính sách của Liên bang Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Liên bang Nga cảm ơn lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và khẳng định Liên bang Nga ủng hộ, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để Năm APEC 2027 thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp. Ảnh: ĐSQ Nga tại Việt Nam

Tổng thống Putin đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các dự án hợp tác mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài, nhất là trong lĩnh vực năng lượng.

Liên bang Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực trong lĩnh vực năng lượng.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và còn nhiều tiềm năng, trong đó quan tâm các lĩnh vực năng lượng truyền thống và năng lượng mới như điện hạt nhân, điện gió, điện khí.

Việt - Nga sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của các liên doanh dầu khí và hợp tác về khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); đồng thời tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Hai bên cũng trao đổi về việc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác.

Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc gặp. Ảnh: ĐSQ Nga tại Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Tổng thống Vladimir Putin quyết định miễn thị thực nhập cảnh Liên bang Nga cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông, góp phần thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Gặp Tổng thống Peru Keiko Fujimori, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Peru - người bạn gần gũi, đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

Để đưa quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Peru ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Peru sau 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Việt Nam đề nghị Peru tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Peru, trong đó có Tập đoàn Viettel.

Tổng thống Keiko Fujimori nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Peru và Việt Nam; mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế số, thương mại nông sản, năng lượng, khai thác khoáng sản.

Nhấn mạnh Peru và Việt Nam đều là những nền kinh tế có độ mở lớn, bà Keiko Fujimori hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư tại Peru, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế số, thương mại; trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sớm thăm cấp Nhà nước tới Peru...

Gặp Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Mexico sau 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu kinh tế, xã hội và đối ngoại của Mexico đạt được; chúc mừng Mexico đăng cai và tổ chức thành công World Cup 2026. Ảnh: TTXVN

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với các nước bạn bè truyền thống tại khu vực Mỹ Latinh, trong đó có đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Tây bán cầu là Mexico.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất hai bên tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch, y học cổ truyền và đề nghị hai bên tăng cường trao đổi để xử lý các vấn đề vướng mắc trong quan hệ kinh tế - thương mại về sản phẩm thép và tôm của Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng xem xét mở cửa thị trường cho nông sản của Mexico.

Bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, xem Việt Nam là cầu nối quan trọng để Mexico tăng cường hợp tác với ASEAN, Tổng thống Claudia Sheinbaum đề nghị hai nước nghiên cứu mở rộng hợp tác thương mại cân bằng, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, giáo dục - đào tạo, trao đổi sinh viên, y tế...

Gặp Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ với nhiều kết quả tích cực trong hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong.

Trên cơ sở nhất quán coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với Trung Quốc, Việt Nam luôn ủng hộ chính sách “một quốc gia, hai chế độ”, Luật Cơ bản và các quy chế liên quan của Hong Kong, ủng hộ Hong Kong phát triển phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc...

Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Lý Gia Siêu khẳng định, Chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp Hong Kong tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng, triển vọng phát triển của Việt Nam và quan hệ Hong Kong - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu. Ảnh: TTXVN

Để tăng cường hợp tác, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc và kết quả các chuyến thăm, cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo Việt Nam và Hong Kong.

Trong đó, trọng tâm là thúc đẩy mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, khuyến khích các doanh nghiệp Hong Kong đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn và điện tử, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, hạ tầng logistics.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mời lãnh đạo các nền kinh tế Nga, Peru, Mexico, Hong Kong (Trung Quốc) tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Việt Nam.